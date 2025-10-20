Garderobsrensning! Asus RTX 2080, i7-6700K, Asus MG248Q 144hz skärm m.m

Tjena! Säljer en del komponenter och andra prylar då jag uppgraderat!

Budgivning som gäller. Jag avgör helt vem som får köpa vad, om, när, var, hur och varför. Allt går att hämta i Lund, alternativt skickas då står köparen för frakten. Rekommenderar/prioriterar dock att skärmen hämtas på plats. Fler bilder finns om så önskas!

1. Asus Rog Strix RTX 2080. - Fungerar prima. Bra skick!

2. Asus Z170 Pro Gaming + Intel Core i7-6700K + 4x8GB Corsair Vengeance LPX DDR4 2666mhz CL16. - Bra skick och fungerar utan problem!

3. Asus MG248Q 144hz 1ms responstid. - Bra 24 tums skärm med 144 hz, ser i princip ny ut.

4. Corsair K95 RGB Gaming Keyboard. - Stort tangentbord för de som gillar extra makroknappar.

5. Fractal Design Kelvin S24. - Vattenkylning som kyler på bra. Bytte vattnet relativt nyligen. Bakplattan är dock trasig. Jag löste de med lite superlim men tror de är bäst att ersätta den. Finns billiga plattor på amazon eller dylikt för runt 50kr.