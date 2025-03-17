PSU, Chassi'n

Jag har uppdaterat miin dator och behöver inte följande utrustning längre...

Seasonic Prime GX-850

800:-

https://seasonic.com/prime-gx/

Monterad i nedan Compact, så jag föredrar om någon vill ha båda 😬

Fractal Design Torrent Compact / A-RGB / Black TG Light Tint / Svart

800:-

https://www.fractal-design.com/products/cases/torrent/torrent...

H**vete vad jag kommer sakna detta. Vilken kvalitet och sjukt underbara frontfläktar!!

Fractal Design Nano S

500:-

https://www.fractal-design.com/products/cases/define/define-n...

Bästa Mini-ITX chassit jag någonsin haft!

Föredrar upphämtning och personligt möte, men kan givetvis skicka mot förskottsbetalning. Jag föredrar dock Swish.