PSU, Chassi'n

Säljes Garderobsrensning Publicerad idag 12:09
Pris:  1 kr
Kallamamran (Johan)
Sep 2004
879
33
-
Västra Götaland, Lindome
2

Jag har uppdaterat miin dator och behöver inte följande utrustning längre...

Seasonic Prime GX-850
800:-
https://seasonic.com/prime-gx/
Monterad i nedan Compact, så jag föredrar om någon vill ha båda 😬

Fractal Design Torrent Compact / A-RGB / Black TG Light Tint / Svart
800:-
https://www.fractal-design.com/products/cases/torrent/torrent...
H**vete vad jag kommer sakna detta. Vilken kvalitet och sjukt underbara frontfläktar!!

Fractal Design Nano S
500:-
https://www.fractal-design.com/products/cases/define/define-n...
Bästa Mini-ITX chassit jag någonsin haft!

Föredrar upphämtning och personligt möte, men kan givetvis skicka mot förskottsbetalning. Jag föredrar dock Swish.

