PSU, Chassi'n
Jag har uppdaterat miin dator och behöver inte följande utrustning längre...
Seasonic Prime GX-850
800:-
https://seasonic.com/prime-gx/
Monterad i nedan Compact, så jag föredrar om någon vill ha båda 😬
Fractal Design Torrent Compact / A-RGB / Black TG Light Tint / Svart
800:-
https://www.fractal-design.com/products/cases/torrent/torrent...
H**vete vad jag kommer sakna detta. Vilken kvalitet och sjukt underbara frontfläktar!!
Fractal Design Nano S
500:-
https://www.fractal-design.com/products/cases/define/define-n...
Bästa Mini-ITX chassit jag någonsin haft!
Föredrar upphämtning och personligt möte, men kan givetvis skicka mot förskottsbetalning. Jag föredrar dock Swish.