Säljer min jobbdator
Pris: 15 000 kr
Hej,
Jag säljer min jobbdator som jag fick av mitt jobb då jag har en bättre hemma.
Den är i väldigt fint skick och har en OEM-licens installerad.
Det är en datonr från komplett med följande specifikation:
CPU: 12700-f
Gpu: 4070
Ram: 64gb 3200mhz
Lagring: 2tb ssd
Kylning: AIO
Tyvvärr fick jag inte kvitto från företaget men kan ta reda på mer information om det skulle önskas. Om ni är intresserade hör gärna av er!