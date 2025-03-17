Hej,

Jag säljer min jobbdator som jag fick av mitt jobb då jag har en bättre hemma.

Den är i väldigt fint skick och har en OEM-licens installerad.

Det är en datonr från komplett med följande specifikation:

CPU: 12700-f

Gpu: 4070

Ram: 64gb 3200mhz

Lagring: 2tb ssd

Kylning: AIO

Tyvvärr fick jag inte kvitto från företaget men kan ta reda på mer information om det skulle önskas. Om ni är intresserade hör gärna av er!