Blandad elektronik - garderobsrensning

Jag har gått igenom gömmorna och behöver rensa lite.

Raspberry Pi 3 med case - trasig RJ45 (råkade skicka på passiv PoE). Allt övrigt i i den funkar. Kör med USB-NIC eller wifi.

Asrock H510 BTC+. Moderkort som använts för miningbruk. 1 pcie går i 16x, resten i 1x. Inkluderar 128gb m2-disk. Det sitter någon celeron-cpu på den. Väldigt stor passform, men kanske kul i AI-syfte med så många pcie-platser?

DC-DC PSU inkl väggadapter 120w. ATX, 4 pin CPU och några sata samt molex-uttag, liten och smidig för att driva ett mindre projekt.

Ubiquiti passiv PoE-injector 24v (gbit)

3st optiska enheter. En är BD och har även en kabel för anslutning till sata+molex. Ej testade på många år.

Saker som inte finns på bild:

många 6pin pcie till 2x8 pin pcie av hög kvalité (länk)

Powerline med wifi från TP-link upp till 1000mbit/s (länk)

En stor påse sata-kablar med olika vinklingar etc.

Några 40mm 6000rpm fläktar (pwm)

Komplett Mooseminer med 8st RX580 8gb. Reservdelar, extra PSU osv finns också.(länk till en gammal annons, en blev kvar)

Jag har mycket mer saker också, skicka PM eller skriv i annonstråden om ni är ute efter något särskilt.

Alla bud är välkomna.

Kan skickas om köparen står för fraktkostnad.