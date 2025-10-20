Gaming komponenter/dator ~12000kr budget

Söker efter delar eller komplett/nästan komplett dator för gaming som ändamål främst.

Då en annan affär här på sweclockers blev lite olustig så har jag idag fått tillbaka pengarna från säljaren för det "uteblivna" köpet av dator och är nu på jakt efter nytt.

Jag använder samma summa som jag fått tillbaka och har då en budget på ca 12000 kr.

Söker främst efter uppgraderingskit (mobo,cpu och ram)- främst är siktet på en 9800x3d, eventuellt 7800x3d kombo med 7800 xt kort.

Men allt kan vara av intresse för rätt pris.

Gpu:

7800 xt och uppåt.

5070 och uppåt.

Bor i Stockholm. Föredrar snabba och smidiga affärer med seriösa människor!

Med vänliga hälsningar,

Philip