Efter att ha färdigställt den andra delen av Max Payne-serien år 2003 lämnade utvecklaren Remedy Entertainment den hårdkokta New York-polisen bakom sig för att koncentrera sig på ett helt annat projekt. På menyn stod Alan Wake, i vilket vi fick följa författaren med samma namn i ett thrilleräventyr i bästa Twin Peaks-anda. Beväpnade med en ficklampa och diverse skjutvapen får vi besöka den kusliga småstaden Bright Falls – en plats där mörkret är ens största fiende.

Nu, elva år efter det ursprungliga släppet, utannonserar Remedy att de arbetar på en uppfräschad version av spelet. Under namnet Alan Wake Remastered ska titeln uppgraderas på grafikfronten, där texturer och element i spelet såväl som mellansekvenser har polerats för 4K-upplösning. Exakt vilka andra grafiska förbättringar som väntas är ännu okänt, men vissa rykten gör gällande att grafikmotorn Northlight från Control används – något som innebär att exempelvis ray tracing kan vara aktuellt.

Alan Wake Remastered inkluderar originalspelet såväl som de två DLC-paketen The Signal och The Writer. Spelet släpps någon gång i höst till PC/Windows via Epic Games Store samt till spelkonsolerna Playstation 4, Playstation 5, Xbox One och Xbox Series X/S.

Är du taggad på en remaster av Alan Wake? Dela med dig av dina tankar i kommentarstråden!