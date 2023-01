Till skillnad från många andra teknikjättar hade TSMC ett starkt 2022. Bolaget noterade en intäktsökning på 50 procent i jämförelse med 2021, inte minst till följd av tillverkningen av Apples A16-systemkretsar som används i Iphone 14. Nu kommer sviktande efterfrågan från konsumenter och andra makroekonomiska faktorer ikapp halvledarjätten.

Fjärde kvartalet 2022 och det första kvartalet 2023 väntas visa en nedgång, eftersom bolaget förhandlar om kontrakten med storkunder som Nvidia, AMD och Mediatek. Branschtidningen Digitimes rapporterar om att de största kunderna hos TSMC skär ned på sina beställningar, som ett svar på lägre efterfrågan på bland annat datorer, grafikkort, surfplattor och telefoner-

Enligt källor till Digitimes väntas nyttjandegraden i TSMC:s fabriker för tillverkning av 6- och 7-nanometerskretsar minska med 50 procent. Även de fabriker som ligger kvar på äldre 28-nanometersteknik kommer att se en minskad efterfrågan under 2023. Bolaget väntas därför redovisa en intäktsminskning på 15 procent under årets första kvartal, för att se en vändning under mitten av året när produktionen av 3-nanometerskretsar bör ha tagit fart.

Med Iphone 15 i antågande kommer Apple att vara den huvudsakliga kunden på den senaste noden, och väntas därigenom bli en viktig pusselbit för att lyfta TSMC:s omsättning. Ett skäl till detta är att Apple gått med på att betala 20 procent mer för TSMC:s 3-nanometerskretsar än 5-nanometersdito, med prislapp om 20 000 USD per tillverkad kiselplatta.