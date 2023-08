Trots att Nintendo Switch är tillräckligt gammal för att börja skolan fortsätter konsolen att sälja. I sin nyligen släppta kvartalsrapport gör nämligen Nintendo gällande att konsolen sålde 3,9 miljoner enheter under första kvartalet för räkenskapsåret, det resulterar i en total på 129,5 miljoner sålda enheter hittills.

En del av ökningen i sålda enheter räknat mot samma kvartal 2022 anges vara släppet av storspelet The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom som sedan släppet i maj månad sålt mer än 18 miljoner exemplar. Vidare har Mario Kart 8 Deluxe fortsatt att vara populärt med ungefär 1,6 miljoner sålda spel under kvartalet och är totalt uppe i 55,4 miljoner sålda exemplar.

Totala försäljningssiffror visar på 34,3 miljarder kronor, varav 14 miljarder kronor är vinst och därmed är det företagets mest lönsamma första kvartal hittills. Det är dock inte enbart spel och konsoler som ligger bakom, Mario-filmen uppges nämligen ligga bakom 1,3 miljarder USD i biljettförsäljning.

Om försäljningen av Nintendo Switch kommer att sakta ned nu när allt fler konkreta rykten om uppföljaren börjat dyka upp får framtiden utvisa.