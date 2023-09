Redan i början av året stod det klart att marknaden för VR- och AR-headset var på väg nedåt, med minskade leveranser ställt mot föregående år. Nu redovisar analysbyrån IDC siffror för andra kvartalet år 2023, som visar på fortsatt dalande intresse.

Från rapporten framgår att leveranserna under andra kvartalet minskar med 46 procent ställt mot samma period föregående år. Det är därtill det fjärde kvartalet i rad som ser minskningar och följer ett stort tapp på över 50 procent under årets första kvartal. Totalt väntas det levereras cirka 8,5 miljoner VR- och AR-headset under år 2023 – bara en hårsmån mer än år 2017.

Meta och Quest är fortsatt störst

Bristen på tillväxt tillskriver IDC åldrande hårdvara, få tillverkare och ett svårare ekonomiskt läge, som får konsumenter att hålla hårt i plånboken. Analytikerna lyfter bland annat Meta Quest 2 som ett exempel, där en prisökning på det numera tre år gamla headset bromsade försäljningstakten.

Trots det ligger Meta fortsatt i topp, med drygt 50 procent av marknaden. Näst störst är Sony, som med hjälp av Playstation VR2 knyckte andraplatsen från Tiktok-ägaren Bytedance redan föregående kvartal. Siffrorna visar på viss nedgång ställt mot föregående kvartal, men Sony håller fortsatt ett förhållandevis stadigt tag om 27 procent av marknaden.

De dystra siffrorna till trots väntar sig IDC en uppgång under år 2024, till följd av ökat produktutbud och nya tillverkares intåg på marknaden. Det omfattar bland annat Apples Vision Pro och den nära förestående lanseringen av Meta Quest 3, som följer populära Quest 2.

Läs mer om VR: