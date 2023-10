Playstation Plus-prenumeranter får från och med nu tillgång till streamingtjänsten Sony Pictures Core, vilket tidigare varit exklusiv för Sonys TV-apparater. Via streamingtjänsten är det möjligt att kika på 100 utvalda filmer utan extra kostnad, eller köpa eller hyra över 2 000 nya och gamla Sony-rullar.

För att få tillgång till filmbiblioteket på 100 filmer behöver du prenumerera på de dyrare alternativen Playstation Plus Deluxe eller Premium, medan Essential-prenumeranter får nöja sig med möjligheten att hyra eller köpa filmer. Tjänsten är tillgänglig via Media-fliken på Playstation 5 och på PS4 hittas tjänsten via Playstation-butiken.

Sony Pictures Core, som tidigare gått under namnet Bravia Core, sticker ut från mängden streamingtjänster med en betydligt högre bildkvalitet och bitrate på 80 Mbps, vilket kan likställas med en film på 4K UHD-bluray. Detta kan jämföras med till exempel andra streamingtjänster som Netflix där 4K-strömmar ligger på runt 20 Mbps.

Filmbiblioteket som erbjuds till Deluxe- och Premium-prenumeranter kommer byggas ut med tiden, men Sony erbjuder inga detaljer kring framtida ändringar och tillskott. Dock nämns att anime-innehåll från Crunchyroll ska bli tillgängligt, men när det sker är för tillfället okänt.

Ändringen kommer i sviterna av prishöjning av Playstation Plus, där årskostnaden för respektive prenumerationsnivå åkt upp med 20 procent. Med tillskottet av ett mindre streamingbibliotek kan göra prishöjningen mer lättsmält.