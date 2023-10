Den som just nu brukar Xbox-tillbehör i form av till exempel handkontroller från tredjeparts-tillverkare kan behöva tänka om. I flertalet rapporter från användare världen visar deras konsoler nämligen ett felmeddelande som gör gällande att de kommer sluta fungera efter två veckor.

Felkoden "0x82d60002" dyker upp när ett icke-licensierat tillbehör kopplas in i konsolen och Xbox supportsida beskriver felkoden på följande vis:

Från det ögonblick du ansluter ett otillåtet tillbehör och får felkod 0x82d60002 har du två veckor på dig att använda tillbehöret. Därefter blockeras det från att användas med konsolen. Då visas felkoden 0x82d60003. Vi rekommenderar att du kontaktar butiken eller tillverkaren där du fick tillbehöret för att få hjälp med att returnera det.

Tillbehör som är märkta med "Designed for Xbox" logotypen kommer alltså inte att påverkas utan det rör enbart de tillbehör som saknar certifieringen. Enligt The Verge är det i dagsläget troligt att förändringen sker som ett svar på den uppsjö med tillbehör som konverterar inmatning via mus och tangentbord till ett protokoll som lurar konsolen att det är en handkontroll. Detta ska ge användare ett övertag i främst online FPS-spel och har länge kritiserats av flertalet spelutgivare.

Tilltaget väntas slå hårt mot trådlösa tredjeparts-kontroller då Xbox protokollet för trådlösa handkontroller inte allt för ofta licensierats till andra tillverkare. Det spekuleras vidare att tilltaget kan vara en del i företagets planer på att expandera sin licensiering av just detta.

Hur detta kommer att påverka tillverkare av tillbehör för Xbox får framtiden utvisa.

Använder du tredjeparts-tillbehör till din konsol? Diskutera i tråden!