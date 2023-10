Sedan våren 2021, när Apples M1 letade sig in i Imac, har den färgglada i allt-i-ett-serien stått orörd. Det blev det ändring på under natten, när Apple presenterade de nya systemkretsarna i M3-familjen, som utöver bärbart även flyttar in i en ny upplaga färgglada stationära datorer.

Med Imac siktar Apple inte på proffsanvändare, men precis som med Macbook Pro är de snabba att påminna om att det är dags att skrota modeller med Intel-processorer i. I både presentation och pressmeddelande basunerar Apple att Imac med M3 är "den perfekta stationära datorn för användare som uppgraderar från Intel". Det backas med prestandasiffror där Apple lovar uppåt 4 gånger högre prestanda ställt mot Imac i 21,5-tumsformat, alternativt 2,5 gånger högre prestanda än "de populäraste" 27-tumsmodellerna i Imac-familjen.

Utåt sett ser de i princip identiska ut, med samma färgglada utbud, skärmstorlek på 24 tum och tunna formfaktor på 11,5 millimeter i djupled. Skärmen stoltserar fortsatt med upplösningen 4 480 × 2 520 pixlar, i sällskap av en maximal ljusstyrka på 500 cd/m² (nits) och ett färgdjup i linje med DCI-P3-rymden. I anslutningsväg finns två Thunderbolt 4, ett 3,5-millmimetersuttag för ljud och beroende på modell även Ethernet-anslutning och två extra USB Type-C-portar.

De största skillnaderna blir inte helt oväntat systemkretsen och till skillnad från Macbook Pro är det endast basmodellen M3 som är aktuell. Det betyder 8 processorkärnor samt stöd för upp till 24 GB primärminne, även om samtliga modeller i grundutförande endast är bestyckade med 8 GB. Den nya grafikdelen, som kan fås i upp till 10 kärnor, bjuder på nyheter som hårdvaruaccelererad ray tracing, mesh shading och funktionen "Dynamic Caching".

Prisuppgifter: Imac med M3

Specifikation grundutförande Imac M3

8 processorkärnor

8 grafikkärnor

8 GB minne

256 GB lagring Imac M3

8 processorkärnor

10 grafikkärnor

8 GB minne

256 GB lagring Imac M3

8 processorkärnor

10 grafikkärnor

8 GB minne

512 GB lagring Pris grundutförande 18 995 kronor 22 495 kronor 24 995 kronor Pris extra minne 16 GB: 2 500 kronor

24 GB: 5 000 kronor 16 GB: 2 500 kronor

24 GB: 5 000 kronor 16 GB: 2 500 kronor

24 GB: 5 000 kronor Pris extra lagring 512 GB: 2500 kronor

1 TB: 5 000 kronor 512 GB: 2500 kronor

1 TB: 5 000 kronor

2 TB: 10 000 kronor 512 GB: 2500 kronor

1 TB: 5 000 kronor

2 TB: 7 500 kronor Gigabit Ethernet 300 kronor - - Pris högsta specifikationer 29 295 kronor 37 495 kronor 37 495 kronor

I enklaste utförande och för en prislapp om 18 995 kronor är det dock 8 grafikkärnor som gäller, tillsammans med 256 GB lagring. Där stryker även nätverksporten på foten, men går att välja till för en kostnad om 300 kronor. Vrids alla konfigurationsreglage till max landar prislappen som högst på 37 495 kronor.

Med i paketet följer även tangentbord och mus, där grundmodellen får ordinarie version av Apples Magic Keyboard och Magic Mouse. För de två mer påkostade inkluderas tangentbord med fingeravtrycksläsare och stöd för Touch ID. Samtliga modeller går att förboka på Apples webbsida, med officiell säljstart från den 7 november.

Läs mer om Apple M3: