Inledning

Som vi alla är smärtsamt medvetna om så har Nvidia och AMD klämt ur sig sina nya grafikkretsar, som tyvärr dock släpptes mitt i en pandemi där folk sitter hemma med önskan om att få tag i lite uppgraderingar till sin dator. Så att få tag på den senaste generationen pixelskyfflare har visat sig svårare än vad någon kunnat förutse.

Men om vi backar bandet lite och tänker tillbaka på tiden innan den nya serien hade släppts. Allt var frid och fröjd med hyllor av grafikkort i lager för den uppgraderingssugna entusiasten. Här var pratet mycket mer riktat åt strömförbrukningen på Nvidias nya RTX 3000-serie, med hull och bull om hur det någonsin skulle gå att klämma in denna strömtörstiga best in i en bärbar dator.

Lyckligtvis så är det begåvat folk som jobbar hos Nvidia och MSI, som med lite optimeringar och förbättringar har kunnat släppa upp till ett Geforce RTX 3080 ämnat för laptops, med bibehållen förbrukning runt nivåerna som föregående generationen innefattade.

Specifikationer

Idag tittar vi på en MSI GP66 Leopard, utrustad med en tionde generationens Intel Core i7-processor, en grafikkrets från Nvidia vid namn Geforce RTX 3070 och en skärm på 144 Hz i Full HD. Givetvis bjuds det på lite annat lull-lull men vi kommer till det nedan.

Egenskap Värde CPU Intel Core i7-10750H* / i7-10870H GPU Nvidia Geforce RTX 3060 6 GB, RTX 3070 8 GB*, RTX 3080 8 GB/16 GB (MAX-P varianter) SSD Kingston M.2 NVMe QLC / 512 GB* , 1024 GB , Två M.2-platser tillgängliga Skärm 15,6 tum FHD IPS 144 Hz RAM 2 × 8 GB 2 933 MHz DDR4 SO-DIMM Upp till 64 GB, max två moduler Tangentbord Individuellt upplyst RGB-tangentbord med stöd för Steelseries mjukvara Kamera Ja, 30 FPS @ 720p Trådlöst Wifi 6 802.11ax, Bluetooth 5.1 IO 1× USB 3.2 Gen 2 Type-C

3× USB 3.2 Gen 1 Type-A Gen 1

Gigabit Ethernet

HDMI 2.0

Mikrofon-/hörlurs-kombojack Nätadapter 230 W Dimensioner 358 × 267 × 23 mm (B × D × H) Batteri 4 cells, 65 Wh cirka 4–6 timmar verklig användning. Vikt 2,4 kg

* Vad testexemplaret kom utrustat med.

Som vi ser så är det en välutrustad dator MSI har kommit med, det finns givetvis olika utrustning att välja bland för GP66 men då den som "svagast" har både RTX 3060 och 16 GB primärminne så är det utan tvekan en kapabel dator vi finner här.

Intressant är också att MSI har valt att utrusta sina laptops med Nvidia Geforce RTX 3060 i sig med den starkare Core i7-10870H, troligen för att det öppnar för en högre strömbudget åt processorn. Åt andra hållet får inte varianterna med RTX 3080 i sig den starkare Core i7-10870H, endast den svagare Core i7-10750H. Återigen så är det troligtvis beroende på strömbudgeten men nu åt andra hållet istället.

Nämnvärt är det dock att datorn också kan levereras med en Core i7-10870H till RTX 3070-versionen av MSI GP66 men du får dock betala ett premium för det. Alla GP66 Laptops kommer med grafikkort i MAX-P varianten, vilket innebär att grafikkorten har 130 W att leka med vid dynamisk boost.

Detta är en viktig poäng då Nvidia nu inte längre har samma krav på en given strömbudget, utan tillverkarna får mer eller mindre välja själva hur mycket effekt som kan gå till processor respektive grafikkort. Det innebär att ett 3060/70/80 i en laptop kan skilja sig prestandamässigt från ett 3060/70/80 i en annan laptop ifall deras strömbudget är väsentligt annorlunda.

Slutligen så har vi också ett fullt rimligt pris vid 16 990 kronor sett till prestandan som hittas. Vilket gör att jag misstänker att denna dator kommer vara en riktig storsäljare för denna generation av bärbara speldatorer.

Sneglar vi vidare på specifikationerna så går det ju inte att anmärka på de fullgoda IO-möjligheterna. Det finns ingenting i anslutningsväg jag saknar och jag är tacksam att en Ethernet-port återfinns. Nämnvärt också är att Type-C kontakten är Displayport-kompatibel

Nätanslutningen är en annan historia. Istället för den traditionella placeringen på vänster eller höger sida om datorn i ett "runt" format så har vi istället fått en riktig anslutning, påminner lite om en displayport-kontakt. Som en extra bonus så sitter den baktill på datorn så den kommer inte vara i vägen oavsett om du är vänster eller högerhänt

Komfort, funktion och kvalité

Med specifikationerna avklarade så kan vi hoppa rakt in det viktiga med datorn, hur är den att använda? Jag har som vanligt när jag testar laptops skrivit hela testpiloten på tangentbordet som hänger med i farten utan krångel. Det sticker inte ut som ett mekaniskt tangentbord men bättre än såhär blir det inte heller allt som oftast med ett tangentbord ämnat för bärbara datorer.

Däremot så är jag besviken på pekplattan. Visst funkar den men jag får verkligen känslan av att MSI inte alls har försökt med den här varianten. Att trycka ner med fingret för att markera är omständligt och plattan är inte riktigt med på vad jag vill åstadkomma. Väldigt tråkigt då jag annars tycker att deras ultra-portabla premiumlaptops har bland de bästa pekplattorna på marknaden.

Nu är detta förstås en gaminglaptop där man troligen förväntas använda en mus till så jag kan tänka mig att MSI valde att spara in på pekplattan för att kunna erbjuda MSI GP66 till ett mera attraktivt pris. Men jag personligen anser att den gärna hade fått vara några snäpp bättre.

Skärmen är ingenting som sticker ut. Den är relativt lågupplöst och har en rätt låg maximal nivå för ljusstyrkan. Att sitta i solen är kanske inte realistiskt om du vill använda datorn. Men lyckligtvis så är den fullt fungerande som spelskärm med sin snabba uppdateringsfrekvens och lagom upplösning.

Dimensionerna på datorn är möjligtvis åt det klumpigare hållet, men sett till gårdagens släpbara gaminglaptops är denna modell förstås mycket bättre. Att bära med GP66 till kontoret i ryggsäcken är varken utmanande eller svårt. Väl på plats ser den också ut att höra hemma där då designen inte är alldeles för skrikig, förutsatt att man stänger av RGB:n till tangentbordet.

Designen är simpelt sagt en avskalad gaminglaptop med en diskret MSI logga på baksidan av skärmen. Där hittar vi också en metallyta som tyvärr är en riktig fingeravtrycksmagnet. Insidan är också någon typ av metall, men denna är inte alls lika känslig för fingeravtryck. Och slutligen har vi undersidan där det är en typ av relativt reptålig hårdplast.

Kvalitén är byggmässigt helt okej. Inget knarrande hur du än manipulerar datorn och det vanliga testet att trycka ner på tangentbordet påvisar absolut inget flex vilket är ovanligt för denna prisklassen. Skärmen känns stabil i uppfällt läge och vinglar inte runt när du förflyttar enheten. Pluspoäng till MSI!

Batteritiden är inte på något sätt imponerande, men ändock fullt ok sett till vad produkten klarar av, det vill säga drygt 4-6 timmar vid normal användning. Lyckligtvis så sträcker sig sällan dagens filmer till mer än 2 timmar, så du bör alltså kunna passera 2-3 filmer eller 8-15 animeavsnitt om man filtrerar bort fillern. Att spela på datorn på batteridrift är förstås bara en dröm.

Ljudnivån vid normalt webbsurfande, det vill säga lite Youtube, Facebook och Sweclockers är precis som det ska vara, helt ljudlöst. Däremot blir det en rätt högljudd historia när du väl drar igång ett spel. Beroende på prestanda-profilen du väljer ur MSI:s mjukvara Dragon Center kan det bli en relativt behaglig spelsession sett till ljudnivån, eller en orkan vid dina fingerspetsar om du aktiverar "CoolerBoost5". Det är en genväg du har på tangentbordet som sätter fläktarna i sitt yttersta max. Eller troligen 99 procent då 100 procent med stor sannolikhet fått laptopen att lyfta.

Temperatur för användaren

Vid spelande hettar förstås datorn till och blir rätt obehaglig undertill, så det är kanske inte i den rätta bemärkelsen en laptop vid spelande. Däremot är den fullt bekväm över tangentbordet och pekplattan. Här får vi en temperatur om cirka 25-30 °C över tangentbord och pekplatta, den hettar till något mera vid området närmare skärmen men det är ju förstås ingen yta man har händerna på.

Prestanda

Givetvis är det en imponerande dator jag har framför mig, där dagens AAA spel i högsta grafik är en baggis för denna dator. Alla tester är gjorda med "maximum-performance"-inställningen i MSI Dragon Center.

Som vi ser så är det faktiskt en väldigt imponerande prestanda som den mobila Geforce RTX 3070-kretsen mäktar med. En strömbudget på 130 W ger oss ändå cirka 75 procent av prestandan som återfinns i fullstora versionen av RTX 3070. Fullt godkänt sett till den relativt låga effekten som laptopversionen av RTX 3070 tillåts använda. Slutligen så får vi också svart på vitt att denna dator med sin Full-HD skärm kan driva praktiskt taget alla spel i maximala grafikinställningar.

Med ett öga på vad processorn klarar av så är det ändock fullt respektabla poäng som Intel Core-i7 10750H mäktar med. Jag skulle inte vilja hävda att du kan köra en livestream samtidigt som du spelar det senaste Battlefield, men att redigera video eller arbeta i CAD kommer inte vara några som helst problem, speciellt inte om byter ut dom befintliga RAM-stickorna på 8 GB till 16 GB varianter.

Vid spelande håller sig frekvensen runt 4.0-4.3 GHz. Men ska det räknas matte genom tortyrverktyget Prime95 lägger sig istället processorn runt 3.1-3.5 GHz.

Välkyld kan man ju verkligen kalla denna enhet till dator. Grafikkortet lägger sig kring 75 °C vid spelande och processorn lunkar runt kring 75-85 °C beroende på spel.

Om man istället väljer att tappa hörseln och slår igång max-performance från MSI:s Dragon Center så ökar inte prestandan nämnvärt, men däremot så sjunker faktiskt temperaturen till direkt behagliga 62 °C för grafikkortet och 70-80 °C för processorn.

Detta är temperaturnivåer i stil med vad stationära datorer klarar av. Absolut så är MSI:s GP66 högljudd i performance-läget. Men sett till den otroligt låga temperaturen så är det en god uppvägning.

Sammanfattning

Under dom veckor jag använt MSI GP66 Leopard har jag hela tiden gått runt i cirklar och ständigt kommit fram till samma slutsats, MSI GP66 Leopard är inte bra på allt, men bäst på det viktigaste. Skärmen är inte ljusstarkast, datorn är lagom högljudd och pekplattan är undermålig.

Men åt andra sidan är grafikkortet så starkt det kan bli med den höga strömbudgeten och priset som MSI begär är fullt förnuftigt jämnfört med motståndet. Att använda datorn till sitt huvudsyfte – gaming kommer fungera utmärkt och du kommer ha få saker att klaga på.

Överlag så är jag nöjd med MSI GP66 Leopard och hade jag varit i marknaden för en gaminglaptop så hade denna variant stått högt på listan.

Fördelar

God byggkvalitet

Bra strömbudget till grafikkortet

RGB på tangentbordet

Fullgod batteritid

Nackdelar

Drar åt sig fingeravtryck

Relativt högljudd vid spelande

Endast plats för två RAM-stickor

Pris vid publicering: 16 990 kronor