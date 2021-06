Inledning

Jag har under det senaste året haft förmånen att testa många slutna vattenkylare, eller AIO-system. Något jag noterat är att över lag så är kvaliteten på produkterna riktigt bra, vilket gör att det är svårare att sticka ut i mängden. Idag har jag fått möjligheten att testa en större 360 mm-AIO-kylare från Phanteks, närmare bestämt Phanteks Glacier One 360 MP. Det är en AIO-kylare med en Asetek-pump och tre 120 mm-fläktar. Den har RGB-stöd och även en ”infinite mirror”-effekt på pumpen.

I denna artikel får kylaren den tuffa uppgiften att hålla temperaturerna i schack för min 16-kärniga AMD Ryzen 9 5950X.

Specifikationer: Phanteks Glacier One 360MP

Egenskap Värde Storlek radiator (H × W × D) 394 × 120 × 27 mm Radiator, material Svartmålad aluminium Vikt 2,41 kg Processorkompabilitet Intel: Sockel LGA 115x, 1200, 1366, 2011, 2011-3, 2066

AMD: Sockel AM4, sTRX4*, TR4* (*Threadripper-fäste kommer med processorn) Fläktar, modell 3 × 120 MP, 500–2 200 RPM (+/- 10%) Fläktar luftflöde 13,8–60,41 CFM Fläktar, ljudnivå 18–34,2 dB(A) Anslutning pump 4-pin PWM RGB 3-pin 5V Tillbehör 4-pin PWM uppdelningskabel, 2×80 mm

4-pin PWM förlängningskabel, 500 mm

3-pin D-RGB adapter för moderkortet, 600 mm

3 st. slang-/kabelhållare

Kylpasta Slanglängd 400 mm Pris

Phanteks skickar med monteringsdetaljer för alla någorlunda moderna socklar. Kylaren kommer med en PWM-styrd pump från Asetek, som de kallar ”generation 7”-pump vad det nu innebär. Pumpen har RGB-belysning och kommer med en så kallad ”infinite mirror”-effekt. Jag har sett något liknande på en NZXT-kylare förut, även om företagen har implementerat det visuellt olika.

De tre fläktarna har modellnamn 120 MP och är som namnet antyder 120 mm-fläktar. Jag gillar att de har vita blad, även om det i praktiken inte syns så tydligt när de väl snurrar. Det saknas helt RGB-stöd på dessa.

En närmare titt

Phanteks Glaciar One 360MP levereras I en snygg vit låda. Kylaren är välpackad och riskerar inte att skadas under transport.

Pumpen och vattenblocket är en relativt liten och smidig sak som sitter ihop med radiatorn via två flexibla 40 cm långa slangar, som kan roteras vid anslutningen till pumpen. Något jag noterade var att även när jag satt i pumpen med slangarna riktade mot primärminnet fick allt plats – något som inte är fallet med alla AIO-kylare jag testat.

Pumpen har lite extra säkerhetsinställningar och kan till exempel automatiskt gå upp till 3 600 RPM om vätsketemperaturen går över 60 grader. Allt RGB-stöd sitter i en separat modul som sätts på ovanpå kylblocket och pumpen och hållas fast via en magnet. Det är även här ”infinite mirror”-effekten sitter.

De tre fläktarna kommer dels med en vanlig 4-pinnarskontakt, dels med en extra anslutning där du kan ansluta en fläkt. Det innebär att du enkelt kedjekoppla fläktarna och sedan ansluta dem till moderkortet via en enda kabel. Du kan också använda den medföljande Y-kabeln och ansluta både pump och fläktar till moderkortet via en enda kabel. Jag föredrar dock att kunna styra pumpen och de övriga fläktarna separat.

Kylaren kommer med monteringskit för Intel och AMD. Du får också skruvar för att ansluta fläktarna på båda sidorna av radiatorn. Förlängningskablar för både fläktarna och RGB-anslutning följer med så att du inte blir begränsad av att nå någon av dessa kontakter på moderkortet. Sist men inte minst ingår också kylpasta som kan användas när du installerar om kylaren.

Montering

Det tog mig inte mer än 10 minuter att installera Phanteks Glacier One 360MP. Det beror dels på att jag börjar bli van att installera AIO-kylare, dels på att kylaren är väldigt smidigt att jobba med. Slangarna är flexibla och de enheten för pump och vattenblock tar upp minimalt utrymme runt processorsockeln.

Som jag nämnde tidigare hade jag inga problem att sätta in pumpen med kablarna vända mot systemminnet, något som jag till exempel inte kunde göra med Be Quiet Silent Loop 2.

Efter att vattenblocket installerats sätts ovandelen på. Den ska sitta fast med en magnet men jag märker att den inte sitter stenhårt – om du håller på att peta runt med kablarna kan den lossna. När allt var installerat och datorn igång hade jag dock inga problem med att den lossnade, inte heller när jag flyttade chassit.

Eftersom fläktarna endast sitter på ena sidan av radiatorn blir inte paketet av fläktar och radiator särskilt skrymmande. Du kan välja att installera fläktarna mellan radiatorn och chassit eller under radiatorn. Skruvar skickas som nämnt med för båda fallen, vilket också öppnar upp för den som vill lägga till tre egna fläktar.

Phanteks skickar även med tre clips som gör det enklare att leda slangarna och fläkt- eller RGB-kablarna rakt och snyggt.

Prestanda

Phanteks Glaciar One 360MP testades i följande system:

Chassi: Lian Li PC-O11 Dynamic

Processor: AMD Ryzen 9 5950X

Moderkort: Asus X570-Wifi Plus

Grafikkort: Gigabyte Geforce RTX 3080 Gaming OC

Chassifläktar: Två Be Quiet Silent Wings 3 på sidan som drar ut luft ur chassit och en Silent Wings 3 som suger in luft från botten av lådan.

Push eller pull?

Det finns många åsikter om det bästa sättet att montera fläktarna i ett AIO-system. Ska de suga ut varm luft ur chassit genom radiatorn eller ska de dra in kall luft genom radiatorn? Från det jag läst och sett testat på Youtube verkar det inte spela så stor roll. Båda sätten har fördelar och nackdelar men sluttemperaturen kommer inte bli så olika.

Eftersom jag har flera fläktar som redan drar ut varm luft ut chassit valde jag att låta de tre fläktarna dra in kall luft. Det innebar också att jag kan jämföra med tidigare kylare jag testat, där jag använt samma konfiguration.

Det största problemet med denna fläktvariant är att det kan bli områden i chassit där luft står stilla. Därför noterar jag också temperaturen för resten av komponenterna samtidigt som jag mäter processortemperaturen.

Så testade jag:

Eftersom jag är intresserad av hur bra kylaren kan kyla processorn och hur det påverkar resten av system, väljer jag att testa med följande program:

CPU-Z: Stresstest i minst 30 minuter

Cinebench R23: Minst 10 minuter för att se eventuell throttling

3DMark Time Spy Extreme: Stresstest i minst 20 rundor.

HWInfo används för att logga alla sensorer och moderkortet ger mig två temperaturer för processorn. Den ena heter helt enkelt "CPU temperature" och det andra "CPU Package" vilket, verkar vara samma som Tctl/Tdie i HWInfo.

Asus mjukvara för moderkortet, AI Suite 3, låter mig ställa in flera förbestämda inställningar för alla fläktar i systemet. Jag låter mjukvaran först profilera fläktarna, men under testet väljer jag att sätta en fast hastighet på fläktarna i stället för att använda mjukvarans förbestämda lägen.

Jag överklockade även processorn via Asus AI Suite 3 till 4 GHz, för att se hur det påverkade temperaturen. Denna överklockning ger cirka 10 procent högre resultat i Cinebench R23 jämfört med när processorn kör i standardhastighet.

CPU-Z Stresstest Fläkthastighet CPU

(°C) CPU Package (Tctl/Tdie)

(°C) Moderkort

(°C) GPU

(°C) 25% 63 74,3 36 40 50% 55 64,4 40 49 75% 46 60,9 37 49 100% 45 56 33 45 Be Quiet Silent Loop 2 (75%) 51 62 41 54,5 Cinebench R23 Fläkthastighet CPU

(°C) CPU Package (Tctl/Tdie)

(°C) Moderkort

(°C) GPU

(°C) 25% 63 75 37 39 50% 54 62 39 50 75% 49 58 37 49 100% 48 57 35 48 Be Quiet Silent Loop 2 (75%) 53 63 41 53

Något jag noterade hos Be Quiet-kylaren jag nyligen testade var att när jag låter fläktarna dra in kall luft sänker det visserligen processorns temperatur något, men när chassifläktarna inte orkar dra ut all varm luft inuti chassit höjs temperaturen hos andra komponenter. Samma sak tycks hända med denna kylare. Det blir extra tydligt i 3DMark Time Spy Extreme-stresstest. Vid 25 procent fläkthastighet stannar grafikkortets temperatur runt 76 grader, medan det stiger till 85 grader vid de andra hastigheterna.

Tittar du istället på poängen vid en enstaka körning av 3DMark Time Spy Extreme blir det lite mer komplext. Temperaturen hos grafikkortet ökar några grader medan temperaturen hos processorn sjunker ordentligt. Det återspeglas även i resultatet där processorpoängen ökar med 4 procent.

Cinebench R23, överklockad processor

Fläkthastighet CPU

Std / 4 GHz CPU Package (Tctl/Tdie)

Std / 4 GHz 25% 63 / 66 75 / 77 50% 52 / 54 63 / 61 75% 48 / 46 57 / 56

3Dmark Time Spy Extreme Stresstest (CPU vid 4 GHz)

Fläkthastighet CPU

(°C) CPU Package (Tctl/Tdie)

(°C) Moderkort

(°C) GPU

(°C) 25% 53 56 44 76 50% 40 41 54 85 75% 36 36 52 85 100% 34 36 48 85

3DMark Time Spy Extreme (CPU vid 4 GHz)

Fläkthastighet CPU CPU Package (Tctl/Tdie) GPU Total / GPU / CPU 25%, 4 GHz 52 61 76 8600 / 8546 / 8969 100%, 4 GHz 37 46 79 8680 / 8573 / 9347

Ljudnivå

Ljudnivån är också låg och bra. Upp till 50 procent hastighet och fläktarna hörs inte, men inte heller när de börjar höras irriteras jag av det susande ljudet. Pumpen hör jag inte av alls, trots att den snurrar med full hastighet hela tiden..

Fläkthastighet Ljudnivå, dB(A) Avstängd 32 25% 32 50% 34 75% 40 100% 48

Phanteks Glacier One 360MP presterar riktigt bra. Kylaren har inga problem att hålla processorn kyld även vid 25 procent fläkthastighet även om det är vid högre hastigheter som temperaturen kan hållas nere ordentligt. Det räcker dock att öka fläkthastigheten till 50 procent för att temperaturen ska sänkas med över 10 grader. Vid den hastigheten är kylaren fortfarande väldigt tyst.

Alla mina tester gjordes med fasta fläkthastigheter men i verkligheten kommer du ställa in en fläktkurva. Om jag hade haft mer tid hade jag mixtrat lite mer med hur snabbt både AIO-kylarens fläktar snurrar utifrån processortemperaturen, men även anpassat chassifläktarna mer utifrån grafikkortets temperatur. Summa summarum gäller det att tänka till lite hur du installerar kylaren för att få bästa möjliga kylning i ditt system.

RGB-belysning

Phanteks Glacier One 360MP kommer med RGB-stöd av adresserbar eller digital RGB, som Phanteks benämner D-RGB, men som också är synonymt med A-RGB. Du kan ansluta pumpens belysning direkt till moderkortet och styra den via kompatibel mjukvara, till exempel Asus Aura Sync, MSI Mystic Light Sync och Razer Chroma.

Det är inte något större fel på RGB-belysningen men jag tycker till exempel NZXT har fått till en snyggare "infinite mirror"-effekt än Phanteks. Självklart går det att stänga av belysningen om du vill ha det alldeles svart.

Sammanfattning

Som jag nämnde i början av artikeln tycker jag prestandan hos AIO-kylare överlag är väldigt bra idag. Det viktigaste måttet för en kylare är hur bra den kan hålla din processor kyld och här presterar även Phanteks Glacier One 360MP mycket bra. Jag är aldrig ens i närheten av onödigt höga temperaturer på processorn, oavsett fläkthastighet och den är även väldigt tyst.

RGB-stödet är okej, men utan att egentligen imponera. Jag förväntade mig lite mer av "infinite mirror"-effekten. Nu syns den på en ganska liten yta vilket blir aningen otydligt. Det är dock bra att Phanteks skickar med adapterkabel för att det ska fungera på olika typer av moderkort.

Det jag definitivt gillar är hur enkelt det är att installera kylaren. Genom att låta dig installera pumpen separat från överdelen är hela paketet mindre vilket gör att du lättare får in detta även i ett mindre chassi. Jag gillar även att det går att kedjekoppla fläktarna, samt att Phanteks skickar med flera förlängningskablar. Det är relativt enkelt att få till en snygg kabeldragning.

Prismässigt har Phanteks lagt sig bra där lägsta pris i skrivande stund är 1 799 kronor, vilket ligger i mitten av prisspannet för 360 mm AIO-kylare.

Det känns som jag upprepar mig från tidigare tester men även Phanteks Glacier One 360MP är en mycket bra produkt. Ska jag hitta något att klaga på så är det att RGB-stödet kunde vara lite bättre och snyggare. När det gäller kylarens allra viktigaste funktion som är just kylning, tycker jag att den presterar i toppklass, åtminstone i mitt system.

Fördelar

Bra prestanda, även vid låga fläkthastigheter

Enkel att montera

Bra medföljande fläktar

Relativt enkel att få till bra kabeldragning via förlängningskablar

Nackdelar