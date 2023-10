Synology är mest kända för sina NAS-enheter, men har under de senaste åren även introducerat andra produkter såsom routrar och övervakningskameror. Jag måste dock medge att produkten jag har haft möjlighet att testa idag inte riktigt var vad jag hade förväntat mig från företaget: en extern lagringsenhet vid namn Beedrive.

Synology beskriver Beedrive som "din personliga backup-hubb" och riktar sig mot alla som lagrar viktig data på sina datorer, telefoner eller surfplattor – oavsett om behovet finns privat eller i jobbet. Nu är det dags att titta närmare på vad nykomlingen har att erbjuda.

Sponsrat innehåll: Testpilot SweClockers testpiloter är medlemmar som på egen hand testar nya produkter i datorvärlden. Denna testpilot arrangeras av SweClockers på uppdrag av Synology som betalar för publiceringen. Uppdragsgivaren har inget inflytande över innehållet och testpiloten är helt fri att dra egna slutsatser.

Specifikationer

Egenskap Värde Kapacitet 1 TB (BDS70-1T) och 2 TB (BDS70-2T) Gränssnitt USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) med USB-C + adapter for USB-A Hastighet Upp till 1 050 MB/s (Läs) Storlek 65 x 65 x 15 mm Vikt 43 g Cirkapris vid publicering 1 990 kronor för 1 TB

3 290 kronor för 2 TB Lägsta pris (1 TB)

(2 TB)

Specifikationerna för Beedrive är relativt blygsamma. Den finns tillgänglig med antingen 1 TB eller 2 TB lagringsutrymme; jag testade 1 TB-versionen. Gränssnittet är USB 3.2 Gen 2, vilket innebär en maximal överföringshastighet på 1 050 MB/s vid läsning. Det är värt att notera att Synology inte specificerar skrivhastigheten, vilket jag anser vara minst lika viktigt.

I paketet medföljer en USB-kabel med USB-C-anslutning i båda ändarna, men det finns också en adapter för den som behöver använda USB-A.

Närmare titt

Jag är van vid att Synology levererar sina produkter i ganska enkla förpackningar, och detta mönster håller i sig med Beedrive.

Beedrive är en kompakt enhet som enkelt kan tas med och inte tar mycket plats. Den har en mer rundad form än till exempel Samsungs T-serie, påminnande om en liten rundad sten. I förpackningen medföljer, förutom själva lagringsenheten, en USB-kabel och en adapter.

Medföljande mjukvara

Självklart kan Synology Beedrive användas som en vanlig hårddisk, men det är inte dess primära syfte. Istället är det i kombination med Synologys programvara, avsedd för att automatiskt kopiera filer till och från disken, som Synology siktar på att erbjuda ett intressant koncept.

Jag stöter dock på ett allvarligt problem redan här. Programvaran, Beedrive for Desktop, finns endast för Windows. En version för OSX är utlovad, men vid tidpunkten jag skriver detta är den ännu inte tillgänglig. Med tanke på Beedrives huvudsyfte, att smidigt överföra data mellan arbets- och hemdatorer, och med vetskapen om att Mac är vanligt inom den avsedda målgruppen, anser jag det vara en betydande nackdel att jag inte kan använda Beedrive med min Mac.

Det finns också programvara för Android och iOS för att synkronisera bilder och filer med Beedrive.

Installation

Beedrive for Desktop finns redan på enheten, så när du har anslutit den kan du enkelt starta installationen, som är snabb och smidig. Efter att programvaran är installerad loggar du in, antingen med ditt Synology-konto eller via Google/Apple.

Det finns tre olika sätt att synkronisera filer till och från Beedrive, och de kan alla vara aktiverade samtidigt.

Säkerhetskopiering

Här går det att ställa in automatisk säkerhetskopiering av valda mappar till Beedrive varje gång du ansluter lagringsenheten till datorn. Du kan behålla upp till fem versioner av varje fil. Dessutom kan du välja att utesluta specifika filer baserat på namn, filändelse, storlek med mera. Inställningar finns också för att bestämma om filer som raderats på datorn ska arkiveras eller tas bort.

Filsynkronisering

Du kan konfigurera upp till tio mappar att ständigt synkroniseras mellan Beedrive och datorn. Detta säkerställer att du kan ha en mapp tillgänglig på flera datorer och hålla den konstant uppdaterad genom Beedrive.

Du kan ansluta upp till fem mobila enheter till Beedrive. Med hjälp av mjukvaran kan du automatiskt synkronisera foton, men också överföra enskilda filer direkt till Beedrive, förutsatt att den är kopplad till en dator med Beedrive for Desktop installerad. Synkroniserade foton kan antingen konverteras till JPEG eller överföras i sitt ursprungsformat, till exempel HEIC.

Hur fungerar det?

Uppriktigt sagt har jag haft en del svårigheter med att få ordning på Synology Beedrive. Jag installerade den på min äldre Microsoft Surface Laptop 3 och konfigurerade säkerhetskopiering av flera mappar. Visst började datorn överföra filer, men det tog mycket lång tid. Jag insåg att det inte var lämpligt att säkerhetskopiera mappar som "Dokument", eftersom dessa redan fanns i OneDrive och var inställda på att enbart finnas i molnet. Via säkerhetskopieringen började datorn ladda ner alla filer lokalt innan de överfördes till Beedrive.

När jag justerade inställningarna och valde färre mappar att kopiera fungerade det bättre. Nya filer som lades till i mapparna kopierades relativt snabbt.

Nästa steg var att synkronisera de cirka 6 000 foton jag har på min iPhone. Den initiala anslutningen gick smidigt. Det enda som krävdes var att skanna en QR-kod som visas på datorn för att koppla samman Beedrive med den mobila enheten.

Den första synkroniseringen startade bra och jag lyckades överföra ett tjugotal bilder. Jag valde att ladda ner både en JPEG-version samt originalbilden i HEIC-format. Jag lät datorn vara på under natten. Jag antog att den skulle gå i viloläge efter ett tag, men hoppades att några bilder skulle synkroniseras innan dess.

Nästa morgon kollade jag hur många bilder som hade överförts och märkte att mjukvaran angav "Done" för synkroniseringen, trots att bara de första tjugotalet bilderna hade överförts. När jag sedan försökte fortsätta synkroniseringen visade det sig att telefonen och Beedrive hade tappat anslutningen till varandra. Även efter att ha startat om både datorn och telefonen, samt avinstallerat mobilappen, gick det inte att ansluta. Den vägrade helt enkelt att hitta Beedrive igen.

Prestanda

Jag var nyfiken på hur snabbt data kan skrivas till disken och körde därför en omgång AmorphousDiskMark på min Mac. Skrivhastigheten är som bäst drygt hälften av läshastigheten. Om du ska synkronisera många små filer finns en stor risk att det kommer ta ett tag.

Sammanfattning

Det finns ingen brist på externa lagringsenheter på marknaden, vilket gör det viktigt för tillverkare att hitta en egen nisch eller funktion som får produkten att sticka ut. Synology hoppas att den automatiska säkerhetskopieringen och synkroniseringen utan att använda molntjänster ska vara tillräckligt intressant för att locka kunder.

Men jag tycker inte riktigt att Synology har lyckats. Även om kanske inte så många andra produkter kommer med detta inbyggt i egen mjukvara, inkluderar till exempel WD en version av Acronis som erbjuder i stort sett samma funktioner. Om du dessutom är bekväm med att använda molnet, kan det vara smidigare att synkronisera via Dropbox, OneDrive eller iCloud.

Det hjälper inte heller att jag stötte på problem med mjukvaran. Jag har ännu inte förstått varför min telefon tappade anslutningen till enheten efter en dag, eller varför jag inte kan återansluta den. Sådana problem skapar osäkerhet. Bristen på en OSX-version understryker att Synology har en bit kvar att gå innan produkten känns redo.

Jag saknar också funktioner som att kunna kryptera enheten och sätta ett lösenord på den. Om tanken är att denna ska användas för att säkerhetskopiera filer från en jobbdator, förväntar jag mig fler funktioner som riktas mot professionella användare.

Priset för 1 TB är cirka 1 990 kronor medan 2 TB-versionen kostar runtomkring 3 300 kronor. Det känns dyrt, och jag har svårt att se priset motiverat utifrån den erbjudna funktionaliteten.

Fördelar

Liten och smidig

Säkerhetskopiera utan att behöva använda molnet

Nackdelar