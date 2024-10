Det har varit spännande lanseringar av kringutrustning det senaste året, och mer därtill förväntas komma framöver. Den väl etablerade aktören AOC har inte legat på latsidan i denna framåtmarsch, med allt från enklare instegsskärmar hela vägen upp till e-sportsskärmar för den allra mest kräsna och tävlingsinriktade spelaren. För ett par år sedan kikade jag på just en e-sportskärm från AOC i form av AG254FG, så det ska bli spännande att se vad som hänt sedan dess i Agon Pro-serien.

Dagen till ära kliver därför AOC Agon Pro AG256FS in på testbänken, en fortsatt 1080p-upplöst historia som kan drivas upp till 390 Hz med överklockningsläget aktiverat. Utöver sina tydligt riktade specifikationer har skärmen även några andra trevliga finesser att stoltsera med. Luta dig tillbaka med en god dryck till hands medan jag kikar närmare på vad AOC:s senaste iteration av proffsskärmar kan erbjuda!

Välkommen till SweClockers testpiloter! SweClockers testpiloter är recensioner av och för medlemmarna. Erfarna datorentusiaster från forumet får tillfälle att på egen hand provköra de senaste produkterna i datorvärlden. Trevlig läsning och glöm för all del inte att kommentera! Testpilot: André Uppman Användarnamn: @Yatagarasu

Registrerad: 2011

Plats: Gävle

Specialitet: Datorer och spelmotorer Engagerad hårdvaruentusiast med stark passion för framförallt PC och PC-spel. André har varit aktiv medlem på SweClockers sedan 2011 och FZ sedan 2020, men har egentligen långt innan dess pillat med datorer. Redan vid 7 års ålder blev han introducerad till datorvärlden då han fick tillgång till sin första egna dator med en Intel Pentium 4. André är utbildad inom el och nätverk, men har sedan dess även utbildat sig inom VA- och miljöteknik. I övrigt besitter han bred teknisk kompetens inom hårdvaruteknik, kringutrustning och spelrelaterade områden likt spelmotorer. När det rör sig om hårdvara är det bärbart, ljud och kringutrustning som ligger närmast hjärtat. Utöver att häcka på diverse forum tycker André om att dominera slagfälten i Battlefield, leka borgmästare i Cities Skylines och pilla med 3D-skrivare. Nattfotografering och fartyllda tvåhjulsäventyr är annars aktiviteter som avnjuts i utomhusmiljö. Sponsrat innehåll: Testpilot SweClockers testpiloter är medlemmar som på egen hand testar nya produkter i datorvärlden. Denna testpilot arrangeras av SweClockers på uppdrag av AOC Agon, som betalar för publiceringen. Uppdragsgivaren har inget inflytande över innehållet och testpiloten är helt fri att dra egna slutsatser.

Specifikationer

Jag har redan skvallrat i inledning kring specifikationerna av Agon Pro AG256FS. Det rör sig om en 24,5-tums skärm med en 1080p-upplöst skärmpanel. Skärmen kan drivas upp till 390 Hz med OC-läget aktiverat, under förutsättning att DisplayPort används. För HDMI begränsas skärmen till 240 Hz vid 1080p-upplösning. Skärmpanelen använder IPS-teknik, vilket är betydligt trevligare än TN-paneler som annars fortfarande kan förekomma i denna typ av skärmar.

AOC Agon Pro AG256FS Egenskaper Skärmstorlek 24,5 tum Upplösning 1 920 × 1 080p FHD Paneltyp IPS (WLED) Uppdateringsfrekvens DP: 360 Hz (390 Hz OC)

HDMI: 240 Hz Svarstid 1 ms GtG

0,3 ms MPRT Kontrastförhållande 1 000:1 Maximal ljusstyrka 400 cd/m² HDR Ja, VESA DisplayHDR 400 Färgrymd 99,1 % sRGB

84 % DCI-P3 Flimmerfri Ja Adaptiv Synkronisering Ja (48 – 390 Hz) Anslutningsmöjligheter 1 st. Displayport 1.4

2 st. HDMI 2.0

4 st. USB 3.2 Gen 1

1 st. 3.5 mm kombinerat hörlursuttag Vikt med stativ 5 kilogram Vikt utan stativ 3,8 kilogram Garanti 3 år Pris 6 100 kronor vid skrivtillfället

Även om det är en IPS-panel som ligger till grund för bildproduktionen, är det inte direkt en färgkorrekt sådan, där sRGB-färgrymden endast mäktar med upp till dryga 99 procents täckning. Inte vad som rimligen brukar vara i fokus för en e-sportsskärm, men det bör ändå nämnas för den som potentiellt hade tänkt använda skärmen till annat. Skärmen, med tillhörande panel, klarar av att leverera upp till 400 cd/m² ljusstyrka och är certifierad med VESA DisplayHDR 400.

När det gäller anslutningsmöjligheter finns en dubbel uppsättning HDMI 2.0-portar, vilket kompletteras med en ensam DisplayPort 1.4-anslutning. Det går även utmärkt att koppla övrig kringutrustning direkt till skärmen, då det finns hela fyra USB 3.2 Gen 1-portar att använda tack vare den inbyggda USB-hubben. Det enda tråkiga jag spontant reagerar på är att det saknas en dedikerad G-Sync-modul, vilket resulterar i att spannet för den adaptiva synkroniseringen endast mäktar med 48–360 Hz – något som inte känns fullt så Pro.

Första intryck och montering

AOC Agon AG256FS levereras i en fräsig låda som påminner mig om hur grafikkortsförpackningar en gång i tiden såg ut. Utöver skärmen i sig medföljer ett tillhörande stativ samt en låda med tillbehör. Denna lilla svarta extra kartong kommer packad med saker som en VESA-adapter, en liten dosa för att navigera i OSD-menyn, samt allt kablage för att koppla skärmen till datorn – mer specifikt en HDMI-kabel, en DisplayPort-kabel, en USB-uppströmssladd och en elkabel.

Själva foten är en solid bit metall med en trevlig ytbehandling, medan den övre delen får nöja sig med att vara i plast, färgad för att matcha foten. Skärmstativet består endast av dessa två delar, som enkelt sammanfogas genom att föra ihop dem och slutligen dra åt den verktygslösa skruven i botten. Avslutningsvis fästs hela enheten till skärmen genom ett snabbfäste, som enkelt kan lossas genom att trycka på en frigöringsmekanism på undersidan av snabbfästet.

När allt är färdigmonterat är det en ståtlig pjäs. Jag gillar verkligen stativet, både vad gäller utseende och hur välbyggt det känns. Skärmen står stabilt och visar inga tecken på att röra sig, även när jag skakar på bordet. Det enda jag direkt ogillar är att foten inte är symmetrisk. Om jag personligen skulle använda skärmen skulle jag nog vinkla stativet något och sedan justera skärmen för att få den rakt.

Baksidan bjuder på vad jag skulle kalla klassisk gaming-estetik. Det är hårda linjer och ett nästan aggressivt designspråk. Den asymmetri som tidigare kunde ses på foten återspeglas genomgående på hela baksidan. Det finns tydliga ventilationshål runt fästpunkten för stativet. Längs dessa värmeutsläpp löper även en RGB-ljusslinga, som kan styras via skärmens dosa och menyinställningar – samt stängas av för den som önskar det.

På höger sida, sett från min betraktningsvinkel, finns två USB-anslutningar för att koppla in exempelvis en sändare för trådlöst headset, laddkabel eller annan valfri USB-driven enhet. På motsatt sida sitter en liten knapp för att navigera i skärmens menyalternativ om dosan inte används. Slutligen, på nederkanten, finns två ytterligare USB-anslutningar och övriga I/O-kopplingar, såsom 3,5 mm-uttag och anslutningar för bildöverföring.

AOC Agon AG256FS erbjuder några andra små finesser, som en hörlurskrok som enkelt kan fällas fram eller skjutas tillbaka på en fjädrad och dämpad räls. Det finns även en extra krok på själva stativet, för den som hellre vill hänga hörlurarna där bak. Längre ner längs stativet finns en tredje och sista krok, som är lämplig för att dra kablar igenom. Avslutningsvis finns ett Kensington-lås på skärmens bakre nederdel, vilket är perfekt för den som planerar att ta med sig skärmen till exempelvis Dreamhack-LAN eller liknande evenemang.

Att använda AOC Agon Pro AG256FS

När det gäller min faktiska användning av AOC Agon AG256FS har jag delade erfarenheter. Överlag är det en pålitlig e-sportsskärm som lever upp till förväntningarna på spelplanen. Dock har jag svårt att vänja mig vid att skärmen endast erbjuder en upplösning på 1920 × 1080 för mitt eget bruk. Även om detta möjliggör en hög bilduppdateringsfrekvens och gör den väl anpassad för e-sport, kan det ibland vara utmanande att rättfärdiga dess användning för andra typer av spel eller uppgifter där en större skrivbordsyta skulle vara mer fördelaktig.

I grund och botten är det dock en renodlad spelskärm, vilket är vad jag främst ska utvärdera också. När jag börjar spela fartfyllda spel som Valves purfärska Deadlock är det åtminstone inte skärmen som sätter begränsningarna, utan snarare min oförmåga att behärska spelet. Flyttar jag däremot över till spel jag är mer bekant med är det enkelt att se fördelarna med AOC Agon Pro AG256FS.

I Overwatch 2 har jag inga problem med att snabbt navigera hörnen med hjältinnan D.Va, eller följa mitt mål med laserprecision när jag hoppar över till Soldier 76 och hans automatgevär. League of Legends upplevs minst lika snabbt; bilden är glasklar och den höga uppdateringsfrekvensen tillåter mig att enkelt finjustera små rörelser. Kort sagt, ögon-hand-koordinationen upplevs silkeslen. Jag kan inte se något eftersläp eller liknande artefakter i de snabbare spelen jag testar.

När det kommer till övrigt spelande är det inga konstigheter. Enklare indie-spel som Gunfire Reborn flyter på mycket bra och tillåter mig att prestera mitt allra bästa. Öppnar jag något av Battlefield-spelen ter sig skärmen som förväntat. Med det testsystem jag har tillgängligt är det inga problem att ligga konsekvent mellan 160 och 200 bildrutor i sekunden. Även om detta självklart inte når upp till skärmens maximala uppdateringsfrekvens, är det ändå en genomgående trevlig upplevelse där jag enkelt glider runt på stridsfältet och plockar fiende efter fiende.

Allt är dock inte helt guld och gröna skogar; jag blir inte riktigt kompis med överklockningsläget i kombination med den adaptiva synkroniseringen. Med dessa aktiverade får jag stundtals flimmer över hela skärmen. Det har dock varit något som är svårt att felsöka; det händer inte i alla titlar och försvinner av sig själv lika plötsligt som det uppstår. Jag har därför valt att lämna båda dessa funktioner avstängda under merparten av mitt testande. Att använda överklockningsläget är aldrig en garanti, och kommer därför inte att lägga nämnvärd vikt vid detta i min slutsats.

OSD och RGB

Det finns gott om inställningsmöjligheter på AOC Agon Pro AG256FS, och som tidigare nämnts görs dessa enklast med den medföljande pucken som lyser upp med en röd färgring. När jag trycker på OK-knappen i mitten får jag upp en meny med flera submenyer, där jag bland annat kan klicka in på spelinställningar, ljusjusteringar och styrning av den inbyggda RGB-belysningen.

Det finns otaliga småsaker att pilla på, men det kanske viktigaste av allt infinner sig under submenyerna "Game Settings", "Luminance" och "Color Setup". Under förstnämnda aktiveras funktioner som Adaptiv Synkronisering och Overdrive-läget för den som önskar nyttja det. I Luminance-menyn kan jag justera gamma, ljusstyrka och kontrast. Färginställningar görs enligt det sistnämnda menyalternativet, där jag även kan ställa in om blåljusfilter ska användas direkt på skärmen samt vilken färgton panelen ska luta mot.

Det råder absolut ingen brist på RGB i denna skärm, och enligt mig är det en klart bättre implementation än många andra modeller på marknaden. I dagsljus är det inte särskilt mycket att hurra för, men med taklampor avstängda och gardiner fördragna bjuder Agon AG256FS på en riktig myskväll. Ljuset fördelas väl upp mot väggen och kastar även rikligt med ljus nedåt för att lysa upp skrivbordet, vilket ger en behaglig bakgrundsbelysning.

Sammanfattning

AOC Agon Pro AG256FS kliver in på testbänken och kan genast börja skryta med sina specifikationer: 360 Hz med möjlighet att överklocka till 390 Hz, en IPS-panel som är certifierad med VESA HDR400, samt en hel myriad av anslutningsmöjligheter. Skärmpanelens upplösning uppgår endast till 1 920 × 1 080p, men det är den upplösningen som en e-sportsskärm rimligen bör ha i de allra flesta lägen, då målet är att maximera antalet bildrutor per sekund.

De första intrycken av skärmen är övergripande trevliga. Byggkvaliteten känns gedigen, där medföljande skärmfot och stativ är i toppklass och har en busenkel monteringsprocess tack vare snabbfästet – det går även utmärkt att montera på exempelvis en gasarm med den medföljande VESA-adaptern. AOC Agon AG256FS kommer med flertalet små finesser; det finns flera krokar att hänga hörlurar på, en RGB-ljusslinga på skärmens bakparti, och designspråket lär definitivt tilltala de flesta gamers där ute. Skärmens OSD är lätt att navigera, och den medföljande lilla dosan gör att man inte behöver använda den lilla styrknobben för att snabbt justera inställningarna vid behov.

Spelprestandan är övergripande inte något att beklaga sig över. I e-sporttitlar som Overwatch 2 har jag inga som helst problem att följa rörelserna av mina motståndare; Soldier 76 med tillhörande automatgevär har siktet placerat rätt i ansiktet på den olyckliga mottagaren nästan varje gång. Ett tema som följer med även i Battlefield-sessionerna. Bilden upplevs skarp och utan eftersläp. Det är inte förrän jag blickar mot mer berättelsedrivna spel som jag upplever en svaghet med skärmen; i slutändan handlar det om en 1080p-upplöst panel, vilket inte är det roligaste i spel som jag föredrar att avnjuta med maximalt ögongodis.

Jag har velat lite fram och tillbaka med betyget för AOC Agon Pro AG256FS. Det är långt ifrån en dålig produkt, däremot anser jag att den kanske inte är särskilt prisvärd. Det är rätt få nyheter jämfört med föregångaren i Agon Pro-serien av e-sportsskärmar. En prislapp norr om 6 000 kronor är övergripande svår att motivera, givet att det finns konkurrenter som erbjuder IPS-skärmpaneler i denna prisklass som klarar upp emot 500 Hz.

I slutändan är det dock en kompetent e-sportskärm och helt klart ett alternativ att överväga för den som kan fynda skärmen till ett lägre än ordinarie pris. AOC Agon Pro AG256FS är rapp, pålitlig och fyller de flesta checkrutor för den som spelar titlar som Overwatch, League of Legends eller Counter-Strike. Det finns flertalet trevliga små funktioner och gott om anslutningsmöjligheter för all tänkbar kringutrustning direkt på skärmen.

Positivt:

Gedigen byggkvalité

Gott om extra finesser

Hög uppdateringsfrekvens

IPS-panel med bra svarstider

Neutralt:

1080p-upplösning

Negativt: