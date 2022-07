Med en egenbyggd dator och kunskaper om både hård- och mjukvara finns det goda möjligheter att hålla liv i ett system under många år, bland annat genom överklockning och strategiska uppgraderingar. I företagsvärlden ser det helt annorlunda ut och där är det leasingavtal och garantier som dikterar när det är dags att byta dator. Sådana maskiner är långt ifrån uttjänta efter några års användning, och lyckligtvis finns det aktörer som ser till att de kommer till användning.

För att få inblick i vad som händer med datorerna som företag och tillverkarna inte längre är intresserade av, packar vi reportageväskan och hoppar på Roslagsbanan för en tur till Täby. Där har företaget Inrego har sina lokaler, en aktör som är ganska ensam i sitt slag och som har fått ordentligt med luft under vingarna de senaste åren. Hög efterfrågan på datorer till följd av pandemin, och ökande efterfrågan på miljömässigt försvarbara datorer är två huvudingredienser i företagets stadigt ökande tillväxt.

Begagnade proffsdatorer är i ropet

Vi möts upp av Linda Rodziewicz och Mattias Aronsson, som jobbar med marknadsföring och kommunikation, respektive som divisionschef. Mattias har tidigare också varit VD och kan företaget och branschen utan och innan, något som är extra viktigt i ett företag som jobbar med en cirkulär affärsmodell och på en marknad med tvära kast och i ständig förändring. Vilka är då Inrego? Kort och gott är det ett företag som köper datorer och telefoner från företag, rekonditionerar dem, samt hittar nya ägare – både bland privatpersoner och andra företag.

Att köpa från företag och sälja vidare har hela tiden varit företagets kärna, men miljötänket och storskalighet fanns inte på kartan när verksamheten slog upp portarna i Lund år 1995. Då handlade det istället om att sälja begagnade datorer till studenter. Det visade sig gå hem och företaget växte, flyttade till Bromma och sedan vidare till Täby. Idag har Inrego ungefär 130 anställda och omsätter 400 miljoner kronor om året. Mattias hoppade in på företaget 2006 och vid den tiden blev det en mer professionell miljö i takt med att kunderna blev större. I och med detta höjdes kraven på Inrego och den tydliga aspekten med miljövinster fick fäste på allvar.

Den främsta miljömässiga fördelen med att köpa en begagnad teknikprodukt är att en ny inte behöver tillverkas, förklarar Mattias. Bärbara datorer är en stor del av det Inrego säljer och på företagets webbplats förklaras att ett begagnatköp i snitt sparar 280 kilogram koldioxid, vilket i runda slängar motsvarar en flygresa från Stockholm till Köpenhamn. Det låter kanske inte överväldigande, men många bäckar små. Därtill bör tilläggas att nytillverkningen ju egentligen är helt onödig när hårdvaran inte är slutkörd och prestandan är tillräcklig.

En resa från skrivbord till skrivbord

Mattias intar platsen framför en whiteboard-tavla och illustrerar hur Inrego faktiskt fungerar. Upplägget är komplext och innefattar många aktörer, på både leverantörs- och kundsidan. Inköp görs som nämnt från företag och oftast i större volymer, ibland tiotusentals produkter. Det känns spontant löjligt mycket, men en tur in till produktionssidan av Inrego avslöjar ett väloljat maskineri som är dimensionerat för sådana kvantiteter. Företaget har också tusentals datorer, telefoner och skärmar redo för att skicka ut direkt till kunder.

Ett första steg när telefoner och datorer kommer in till Inrego är att avancerade verktyg ser till att radera all data på ett säkert sätt. Enheterna måste sedan testas och bedömas när det gäller både prestanda och skick, det senare i kategorierna "Okej skick", "Mycket bra skick" samt "Nyskick". Datorerna som köps in är mestadels proffsgrejer och det handlar således om produkter som utvecklats för att hålla, men därtill är de tacksamma att jobba med rent hårdvarumässigt. Det betyder att bland annat primärminne, lagring och tangentbord kan bytas ut och uppgraderas vid behov.

Räddningsstationen skapar helt av trasigt

Även om datorerna är gjorda för att tåla hårda tag överlever inte alla en leasingperiod, men hoppet är inte ute. Inrego har nämligen en räddningsstation som kryllar av delar från delvis defekta datorer och för det mesta går det att pussla ihop några fungerande system från ett gäng defekta diton. På så sätt kan de säljande företagen få mer betalt för defekta varianter, samtidigt som fler datorer kan hitta nya ägare.

När företag eller privatpersoner beställer en dator konfigureras den efter önskemål och installation av operativsystem genomförs. Det sista steget innan leverans är paketering, och här berättar Mattias att de lagt en hel del krut för att få till emballage som både håller produkterna säkra och upplevs trevliga att öppna. Undertecknad måste hålla med om att en stor del av upplevelsen av att köpa nytt faktiskt är känslan av att lyfta locket av en pryl för första gången, och att få något som påminner om det här helt klart ett plus i kanten.

Vidare berättar Mattias att långt ifrån alla datorer säljs i Sverige. Här är vi helt enkelt mer kräsna när det kommer till märken, prestanda och skick, varför lite enklare grejer ofta hittar nya hem hos företag eller skolor på andra håll i Europa. För att få exportera datorerna krävs dock att de fungerar och här är återigen räddningsstationen en perfekt tillgång.

Tangentbord och batterier behöver extra kärlek

Inte heller alla datorer som Inrego köper kommer från Sverige. Det kan bli problematiskt när det kommer till tangentborden, som då saknar de prickpyntade vokalerna. Detta har företaget löst på ett spännande sätt, nämligen genom att använda en storformatsskrivare för att märka om tangenterna. Mattias menar att det blir förvånansvärt bra resultat, samtidigt som det är väldigt ekonomiskt trevligt. Att köpa ett ersättningstangentbord kostar ett antal hundralappar och för att bara få till annan märkning är det en onödig utgift.

När vi strosar runt bland tangentborden och de andra reservdelarna blir jag nyfiken på om det är något särskilt som slits snabbare hos datorerna, och om branschen har blivit bättre de senaste åren. Det har de sannerligen, eftersom barnsjukdomar och dolda fel som slår ut hela produktserier efter ett antal år är väldigt sällsynta nu för tiden. Mattias gissar att datortillverkarna lyckats få till testmetoder som verkligen eliminerar sådana olyckliga fenomen.

Ett återkommande problem hos bärbara datorer är det som är inneboende hos batterier – de har begränsad livslängd. Det löser Inrego genom att byta ut dessa mot originaldelar, men Mattias tycker det är lite synd att branschen inte kommit längre med just batterier. I övrigt är det mesta väldigt välpolerat när det kommer till proffsdatorer. De är gjorda för att serva och har bättre byggkvalitet för både komponenter och chassi, varför de sällan är särskilt illa tilltygade.

Pandemin har fått företag att inse att tekniken håller

Som teknikentusiast har de senaste åren varit mycket intressanta och händelsrika, inte minst på den bärbara sidan. Dels har AMD fått fotfäste på allvar, medan Intel efter många års problematik äntligen kommit på rätt köl. Dels har ARM-sidan fått luft under vingarna, med Apples lyckade satsningar på egentillverkade M1. Slutligen har Windows 11 äntrat scenen, och det med striktare krav på hårdvara. I samband med dessa tekniska framsteg syns rekordhög efterfrågan och priser, till följd av kretsbrist och större behov av att införskaffa datorer och annan teknik för distansarbete.

Kretsbristen och coronapandemin har sannerligen inte gått Inrego obemärkta förbi, eftersom många företag valt att hålla kvar i sina produkter längre än vanligt. Mattias berättar att det på kort sikt inte påverkat nämnvärt, eftersom de köper in från många olika företag. Den pandemikopplade spiken i efterfråga syntes i form av högre priser och fler produkter som lämnade lagret varje dag.

Priskänsliga kunder kräver fingertoppskänsla

Just prissättningen är något undertecknad är lite extra nyfiken på. Av egen erfarenhet är det alltid lite knepigt att sätta ett värde på en äldre teknikpryl, men med ett par årtionden i ryggen har Inrego bra fingertoppskänsla för vad kunderna är villiga att betala. Skick, märke och hårdvaran under skalet är såklart viktiga parametrar, men datorerna jämförs mot en ständigt växlande omvärld och det gäller därför att hela tiden anpassa priserna. Om HP uppdaterar en modell kan priserna på föregångarna helt enkelt behöva skruvas ned ganska drastiskt.

Som nämnt finns det ofta mycket liv kvar i en begagnat proffsdator, men på papperet kan det vara svårt att som konsument se varför en dator med några år på nacken är att föredra framför någon halvbillig modell från valfri elektroniklada. Det är nämligen inte alltid de begagnade datorerna är särskilt många tusenlappar billigare än en konsumentdator. Här menar Mattias att det första felet är att jämföra konsument- och proffsdatorer rakt av.

Den förstnämnda kategorin är enklare på många sätt, medan byggkvalitet och gediget testande syns hos maskinerna anpassade för professionellt bruk. Ett års garanti är något som följer med båda alternativ. Så länge arbetslasten inte överträffar vad hårdvaran klarar är det sällsynt att proffsdatorer plockar ned skylten. Det gäller särskilt för stationära varianter, som precis som de bärbara är ganska tråkiga men otroligt stabila.

Mattias berättar en kort anekdot om en företagare med ett Pentium 3-baserat system som fortfarande tuggar dygnet runt. Utanför Inregos produktion finns ett antal system från den eran och ännu tidigare. De är kanske aningen gamla för att sälja vidare, men fina att titta på.

Sälj vidare det du inte använder

Ämnet glider över från prissättning hos Inrego till vad man som konsument bör göra med sin gamla dator, eller annan elektronik för den delen. Som prestandajägare och entusiast är det inte ovanligt att tekniken byts ut innan den faktiskt är för långsam, och där finns en överhängande risk för att de äldre prylarna hamnar i byrålådan. Mattias förespråkar all sorts andrahandshandel, för det sämsta som kan hända med en produkt är att den inte används.

I närtid har Inrego inga planer på att börja köpa hårdvara från privatpersoner, dels eftersom det ofta handlar om konsumentprodukter, dels eftersom det är svårt att få till ett bra system där det inte handlar om volymer större än någon enstaka produkt. Därtill tror Mattias att det är knepigt att köpa av privatpersoner, eftersom de både som köpare och säljare är väldigt priskänsliga. Att radera all data och ha något som helst utrymme för vinst innebär att Inrego liksom en bilhandlare måste betala säljaren mindre än vid en affär där köpare och säljare kommer i direktkontakt.

Lite enklare datorer är storsäljare

För att återgå till den nya verkligheten där företag håller längre i sina produkter tror Mattias att det ur hållbarhetssynpunkt är väldigt bra, eftersom företag inser att de kanske inte behöver byta sina produkter lika frekvent. Det är ju inte i datortillverkarnas intresse, men om efterfrågan finns lär möjligheterna till längre leasingavtal följa. På lång sikt blir en effekt att Inrego då får in och säljer äldre datorer, men det är inte nödvändigtvis ett problem.

Mattias berättar att det ju är väldigt blandat vad privatpersoner och företag köper, och vissa söker verkligen det vassaste som workstation-burkar med originalpris kring 50 000 kronor. De flesta köper dock lite enklare datorer som har 4–5 år på nacken, för att surfa på eller komplettera annan hårdvara. När det kommer till sådana användningsområden är det heller inte någon katastrof att gå miste om de senaste teknikframstegen i den bärbara datorvärlden.

Osund prispress och budgetprodukter saknas i framtiden

Eftersom M1-, "Tiger Lake"-, "Alder Lake"- och nyare Zen-produkter hör till de datorer som kanske inte lämnat företagen ännu, återstår det att se om kunder och kundbehov ändras något, och om intresset för äldre maskiner sjunker. Det är dock inte omöjligt att äldre maskiner faktiskt blir det enda alternativet för den som vill ha något billigare för enklare sysslor, förklarar Mattias. Efter kretsbristen har många uttalat satsningar på mer påkostade produkter, till viss del för att kretsar kostar lika mycket oavsett om de sitter i en dyr eller billig slutprodukt.

En sådan förändring är dock inte något Mattias ser som negativt, eftersom utvecklingen och den hårda prispressen har gått åt fel håll. Han konstaterar att "det är inte rimligt att vi kan åka ned till Elgiganten och köpa en 55-tums-TV för 3 995 kronor", när det finns ett antal steg av återförsäljare, leverantörer, distributörer och återförsäljare – "någonstans är det någon som inte har särskilt schyssta villkor och vi i Sverige har råd att betala eller vänta någon månad extra". Det är helt klart tänkvärt.

Huruvida någon faktisk omställning sker får helt enkelt framtiden utvisa, men att rekonditionerade datorer och ett cirkulärt tänk är del av denna framtid är så gott som säkert. Cirkulär ekonomi handlar helt enkelt om att det linjära tänket, där produkter skapas, konsumeras och blir till skrot, ersätts av modeller där restprodukter och avfall hittar nya användningsområden.

När undertecknad packar ihop kameraväskan och lämnar Inrego är det med en fast övertygelse om att vi kommer att få se mer av dem och liknande verksamheter framöver, men också att hemmabyggandet verkligen är ett bra sätt för att krama mesta möjliga ur hårdvara. Vi tackar Inrego, Linda och Mattias för titten!