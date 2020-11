Steam konto hackat!

Skrivet av KingCobra: Alltså...HUR är det möjligt att de kan logga in utan steamguard? Du måste ha låtit någon logga in på ditt konto och låst upp det med steamguard. Frågan är hur de bytt e-mail utan att konfirmera med steamguard eller ditt gamla mail.

Väldigt konstigt. Gå till inlägget

När du loggar in på en spoofad webbsida så anger ju du all information som de sedan behöver för att logga in. Räcker med att en bot loggar in och byter lite detaljer för att det ska vara kört