Pimax 8K Plus - Intryck efter ett par dagar

Jag införskaffade efter mycket grubblande ett Pimax 8K Plus under blackfriday-rean, mycket skuld på den iden får läggas på @SweViver då jag tittat en del på hans videos sedan Vive lanserades. Jag kommer från original HTC Vive som jag beställde innan release, jag har sedan modifierat det med GearVR linser, satt på DAS, dämpat mick och kompletterat med index controllers, men det började bli dags för nytt.

Grubblandet var över huruvida jag verkligen behövde OLED, och i slutänden bestämde jag mig för att det var värt att testa något annat än jag var van vid och köra på LCD. Tyvärr fanns 8KX inte till lågt nog pris för min smak, men Komplett erbjöd 8K Plus för 9499kr.

Så, om headsetet- det är då alltså två LCD med 3840*2160 var, men ingående upplösning är 2560*1440p som uppskalas med någon form av svart magi. Vidare så gissar jag att inte hela ytan på 3840*2160 används, vilket kan förklara varför den kan driva 2x4k över displayport i 110hz. Linserna är av fresneltypen men mycket klarare än original på vive, och inte cirkulära- de är lite avlånga för att stödja en större FOV. Ingen breakout-box används utan headsetets kabel kopplas direkt till USB, DP och ström. Det finns en on/off knapp på headset, ett par volymknappar, samt två st USB typ C. Detta är trevligt då jag har en lavaliermick med typ C som jag tänkte testa. Ena typ C porten sitter under skum-masken och kan inte kommas åt utan att ta loss det, vilket är lite udda, men gissar på att den är tänkt för eye-tracking moduler. Ansiktsmasken med skumavstånd sitter hårt för att både ta loss och sätta tillbaka, och varje gång är jag lite rädd att något ska spricka

Jag har printat ut ett par adaptrar för min Vive Deluxe Audio Strap vilken lätt monterades, sitter klockrent och ger bra komfort även med detta stora headset.

För/Nackdelar:

+ Vansinnig bildkvalite, jag tittade efter första minuten efter om komplett skickat 8KX av misstag då det är svårt att tro att det kan bli skarpare än så här.

+ Bra tracking trots att det på pappret har mindre/sämre placerade trackingpoints än vive/index.

+ Funkade omedelbart out of the box utan problem, tvärtemot de förväntningar r/Pimax hade gett mig om att headsetet skulle vägra fungera och sedan sannolikt råna mig med kniv och tända eld på mig och min dator.

+ Mjukvaran har fungerat väl för mig.

+ Svärtan är inte alls så stort problem som jag väntat mig- har inte kört Phasmophobia än men i de spel jag spelat har det knappast varit märkbart. Om jag verkligen tittar efter så är det ju visserligen mer grått än svart, men bildkompositionen är bra. Den väldigt fina fillraten är nog en stor hjälp här.

- Lite konstiga prestandaproblem som jag inte upplevt med vive- stabil och fin framerate överlag men kan bli massiva framedrops i någon halv sekund, särskilt i början av en spelsession- dock kan detta vara mitt system som strular, och det har inte egentligen försämrat upplevelsen, mest lite skumt.

- Inte min erfarenhet, men Pimax verkar har lämnat många kickstarters i sticket med diverse delar av deras ordrar, och deras support ryktas vara dålig vad gäller byten. Å andra sidan finns det inga skäl att beställa direkt när du kan köpa från återförsäljare såvidare du inte får en väldigt fin rabatt hos pimax.

-En del lightbleed på sidan av skum-masken, den har ett par notches för glasögon där vilka är onödiga för mig vilka sannolikt är problemet kombinerat med ett spetsigt ansikte. Jag är van vid att köra med ljuset av i rummet för att eliminera risk för lightbleed ändå så inte hela världen.

Några allmänna observationer (även postade på reddit):

Tracking av controller var lite långsam först- såg rykten på nätet om att bandbredded när man pairade mot headset var dåligt och tänkte testa att flasha en Steam Controller Dongle för att paira ena kontrollern med, men testade först att sätta headsetet i en USB3 istället för USB2 på baksidan moderkortet, och då flöt det rätt flawless i allt jag testat hittills.

I diverse youtubevideos/kommentarer och redditrådar såg jag referencer till olika tweaks man behövde göra i mjukvara för att få allt att fungera med upplösning och allt annat- men detta verkar inte gälla längre då allt fungerade perfekt för mig out of the box.

Fish-eye liknande distortion finns där, den är mindre än jag kände mig ledd att tro av vissa reviews, men den märks definitivt om man tittar efter.

Efter ett par sessions i Pavlov har jag fått en väldigt fin känsla- att headsetet faktiskt har lämnat mer spelutrymme åt rena skillz. Hade förmodligen min bästa team deathmatch i pavlov igår där jag upprepade gånger span runt med Desert Eagle efter att jag hört ett fotsteg och plockade omedelbara headshots, något som jag tidigare sett andra göra men inte förstått hur de så till synes lätt fått till.

Ökad fov är inte lika märkbar som jag trodde- byter jag tillbaka till Vive så känns det som att titta genom ett sugrör givetvis, och det är lätt att se att FOV nu är en avlång historia istället för mer eller mindre cirkulärt, men jag känner mig ändå fortfarande rätt "instängd". Jag har dock enbart kört på normal än, ska se om jag står ut med Large.

För att sammanfatta lite så skulle jag säga att det var värt pengarna för min del- om man inte redan besitter Lighthouses, Index controllers osv så skulle jag titta på Reverb G2 som alternativt- tradeoffs i form av out-of-field tracking och FOV finns givetvis, men vad jag förstår ska bildkvalitet vara on par med 8KX och för mindre än hälften av priset. För de som mig som vill stanna i lighthouse-systemet dock kan jag varmt rekommendera Pimax på den tekniska nivån, och jag känner som sagt att jag faktiskt fått en boost till min prestanda i till exempel skjutspel. Nu är frågan vad man gör med ett gammalt ensamstående Vive headset, något bör man kunna hitta på