Datorn låser sig

Det du kan börja med att göra är att avinstallera Nvidia GPU-drivrutinerna med ett program som heter DDU (Display Driver Uninstaller) och sedan installera fräscha drivrutiner från Nvidias hemsida.

Om du inte har lust att formatera datorn så är det en rätt kort och gott en elimineringsprocess; Ta bort/stäng av alla program som körs, sedan starta upp dom en och en över tid för att se vad som potentiellt är boven eller om det är en konflikt mellan program.

Med andra ord:

Stäng av så många program du kan som auto-startar med datorn (du kan se vad som startar samt stänga av dessa genom Task Manager (Enhetshanteraren)).

Passa även på att avinstallera program så som Overwolf, Razer Synapse, Corsair iCue eller liknande program (overlay program, mjukvara för möss o.s.v.).

Du kan även testa att reparera Windows, detta gör du genom att följa denna guiden;

https://www.windowscentral.com/how-use-dism-command-line-util...

(Du vill kolla på: "Check problems with DISM using ScanHealth option" samt "Repair problems with DISM using RestoreHealth option" om föregående check visar problem)