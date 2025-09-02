Forum Datorkomponenter Lagring Tråd

NAS bootar inte. Hårddisk trasig?

NAS bootar inte. Hårddisk trasig?

Har en Synology med en Toshiba NAS N300 i.
Helt plötsligt startar den inte. NAS blinkar blått.
Missljud från disken låter det som trots endast ca 6 månader gammal.

Plockade ur disken och satte in den i datorn med en USB till Sata adapter.

Disken kommer upp i diskhanteraren men ej i utforskare. Begränsat med alternativt.
Står att jag har 3,7 tb ledigt vilket inte stämmer.

Någon som vet vad jag kan prova själv innan jag lämnar in den?

Antar att du redan har testat stänga av enheten, tagit ut disken, startat upp NAS:en igen, för att sedan sätta tbx disken och se om den känner av disken på nytt?

Sannolikt är det själva NAS moderkort eller annan del som är dålig och inte hårddisken. Kolla upp "Blinking Blue Light of Death" (BBoD). Finns lite olika fix man kan prova.

Disken kommer inte upp i utforskaren då den inte är formaterad i NTFS/FAT. Formatera inte om disken.

