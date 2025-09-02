NAS bootar inte. Hårddisk trasig?

Har en Synology med en Toshiba NAS N300 i.

Helt plötsligt startar den inte. NAS blinkar blått.

Missljud från disken låter det som trots endast ca 6 månader gammal.

Plockade ur disken och satte in den i datorn med en USB till Sata adapter.

Disken kommer upp i diskhanteraren men ej i utforskare. Begränsat med alternativt.

Står att jag har 3,7 tb ledigt vilket inte stämmer.

Någon som vet vad jag kan prova själv innan jag lämnar in den?