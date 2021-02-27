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Hur vet jag om min tv är en HD.tv

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Medlem

Hur vet jag om min tv är en HD.tv

Hej

Funderar att byta från Boxer till Comhem på grund av priset. Men Comhem verkar sända de flesta kanaler i HD-format. Vet inte om min tv är en HD-tv. Så hur kollar jag det?

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Medlem
Skrivet av Marial:

Hej

Funderar att byta från Boxer till Comhem på grund av priset. Men Comhem verkar sända de flesta kanaler i HD-format. Vet inte om min tv är en HD-tv. Så hur kollar jag det?

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Kolla upp artikelnummer och googla, annars brukar det finnas i menyn under bildinställningar. Oavsett så kommer TVn att visa bild ändå

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Medlem

Kvitto, eller modellnummer på TVn kanske?

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Medlem

Har den HDMI portar på baksidan? då är den till 99,9% chans HD-Ready iallafall, nästan alla tv apparater sålda efter 2008 har stöd för "HD".

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Medlem

Det beror på vilken tv du har...tjock Tv...inte...någorlunda ny platt Tv kanske

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