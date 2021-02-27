Hur vet jag om min tv är en HD.tv

CPU: Ryzen 7 3700x + Be Quiet! Dark Rock Pro 4 Moderkort: Asus TUF Gaming X570 Plus (Wi-Fi) Minnen: Corsair Vengeance LPX AMD 4x8gb 3200mhz GPU: MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio SSD: Samsung 970 Evo Plus 1TB Nätagg: Corsair AX 850 80+ Gold Chassi: Fractal Design Define C Windowed Edition
AMD_PERA
Medlem ♥
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AMD_PERAs Dator Galleri
Jag har försöker att hitta bra delar billigt: AMD, ASUS, Gigabyte, MSI, Fractal Design, Corsair, Zalman, Noctua, Kingston, Seasonic, WesternDigital, Sapphire mfl.
Skitbra -sa Bill, Brakskit -sa Bull...
Det blir nog bra när det blir färdigt...Nu slipper jag intel, när RYZEN har kommit...