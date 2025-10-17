Fler PC-spelare än någonsin

Skrivet av Petterk: Nej? Om du tänker på Prime Gaming så använder den andra butiker, så de är en återförsäljare. Edit: Men finns visst Amazon Games? Inte ens deras egenutvecklade spel verkar använda det. Gå till inlägget

Amazon har två, en är nerlaggd men du kan fortfarande komma åt spelen genom samma klient som prime gaming, det var twitch spel butik men amazon ägde dom redan då, den överlevde inte länge. Mer info bland annat här https://techraptor.net/gaming/news/twitch-no-longer-selling-g...

Sedan har du https://luna.amazon.se/ men mer en streaming tjänst.

Förövrigt så är Prime gaming på väg bort också, kommer bli Luna det med men för närvarande så ger de fortfarande ut spel ett tag till i alla fall. Hälften av spelen på Prime gaming använder Amazon game client vilket är typ kvarlevor av twitch butiken.