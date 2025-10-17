Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Fler PC-spelare än någonsin

1
Melding Plague

Fler PC-spelare än någonsin

Nytt rekord för antal spelare på Steam.

Läs hela artikeln här

Medlem

Amazon?

Medlem
Skrivet av Petterk:

Amazon?

Vad är frågan?

Medlem
Skrivet av Petterk:

Amazon?

Gå till inlägget

Ja de har en spelbutik också

Medlem
Skrivet av Swedishchef_90:

Ja de har en spelbutik också

Nej? Om du tänker på Prime Gaming så använder den andra butiker, så de är en återförsäljare. Edit: Men finns visst Amazon Games? Inte ens deras egenutvecklade spel verkar använda det.

Medlem

Enda anledningen att jag har steam är att jag tvingas ha igång skiten för att kunna spela QC. Tror inte spelbranschen är på frammarsch. Alla jag känner spelar typ ett eller två spel som mest. Det går inte att bli bra på ett spel om du hela tiden bara testar nya. Det är lite som att spela badminton, fotboll, hockey, bowling, krocket, volleyboll, pingis, schack, innebandy, bowling, dart... Förr eller senare väljer man att nischa sig snarare än att vara kass på allt.

Medlem

Jag gissar att en bidragande faktor också är att det går att spela spelen vid release på Steam.
Samma sak går inte att säga om Battlefields EA....

Medlem
Skrivet av Chris_Kadaver:

Enda anledningen att jag har steam är att jag tvingas ha igång skiten för att kunna spela QC. Tror inte spelbranschen är på frammarsch. Alla jag känner spelar typ ett eller två spel som mest. Det går inte att bli bra på ett spel om du hela tiden bara testar nya. Det är lite som att spela badminton, fotboll, hockey, bowling, krocket, volleyboll, pingis, schack, innebandy, bowling, dart... Förr eller senare väljer man att nischa sig snarare än att vara kass på allt.

Nu kanske jag har missförstått, men jag trodde de flesta spelar spel för att det är kul (och kanske också ett bra tidsfördriv) och inte för att bli bra på något.

Medlem

Ska man spela VR-spel på PC så är det Steam som gäller.
Metas plattform är typ död på PC-sidan.

Medlem
Skrivet av Chris_Kadaver:

Enda anledningen att jag har steam är att jag tvingas ha igång skiten för att kunna spela QC. Tror inte spelbranschen är på frammarsch. Alla jag känner spelar typ ett eller två spel som mest. Det går inte att bli bra på ett spel om du hela tiden bara testar nya. Det är lite som att spela badminton, fotboll, hockey, bowling, krocket, volleyboll, pingis, schack, innebandy, bowling, dart... Förr eller senare väljer man att nischa sig snarare än att vara kass på allt.

Tror du gör misstaget att tänka att alla är som du och dina vänner. Vi börjar bli gamla och har mindre tid för spelande. Men det betyder inte att andra har det.

Medlem

Det är kul med spel på PC.
Mycket roligare än de trista spelkonsolerna.
Jag har själv en Windows 7-dator för att kunna spela klassiker som NHL 2004, FIFA 10 och NHL 08 med uppdaterade laguppställningar.
Inget Steam än så länge för mig men bra att det finns om det skulle bli problem med datorer och sådant där det inte går att spela gamla spel.

Medlem

Jag är alltid online på Steam men spelar kanske 1 gång i månaden ett spel där, jag är med i statistiken men tycker inte jag borde räknas.

Medlem

Jag är lite undrande till siffran.
Är det inloggade användare eller "spelande" användare vid tidpunkten?

Homer_S

Medlem

Synd att det dröjt så jävla länge för U-länder som USA att fatta hur mycket bättre PC är. Nu sitter vi här med en overtunad aim-assist..

Hedersmedlem
Skrivet av ThomasLidstrom:

Jag gissar att en bidragande faktor också är att det går att spela spelen vid release på Steam.
Samma sak går inte att säga om Battlefields EA....

Kändes inte så senast jag köpte ett spel (Silksong)...
Köpte i slutändan från tredjepart och aktiverade på Steam, det funkade. Steams butik fortfarande låg nere när jag spelat ett par timmar.

Medlem
Skrivet av Homer_S1:

Är det inloggade användare eller "spelande" användare vid tidpunkten?

Exakt. Steam-klienten hör ju till skaran av program som startar sig självt och loggar in om man inte väljer bort det beteendet. Troligtvis känner majoriteten användare knappt till att det går att ändra.

Hedersmedlem
Skrivet av Homer_S1:

Jag är lite undrande till siffran.
Är det inloggade användare eller "spelande" användare vid tidpunkten?

Homer_S

Inloggade. Följde SteamDB-länken och där står just nu:

Concurrent Steam Users
35,957,609 Online
10,529,018 In-Game

Fast att någon av dem ökar kraftigt tyder ju förstås ändå på flera spelare.

Medlem
Skrivet av Petterk:

Nej? Om du tänker på Prime Gaming så använder den andra butiker, så de är en återförsäljare. Edit: Men finns visst Amazon Games? Inte ens deras egenutvecklade spel verkar använda det.

Amazon har två, en är nerlaggd men du kan fortfarande komma åt spelen genom samma klient som prime gaming, det var twitch spel butik men amazon ägde dom redan då, den överlevde inte länge. Mer info bland annat här https://techraptor.net/gaming/news/twitch-no-longer-selling-g...

Sedan har du https://luna.amazon.se/ men mer en streaming tjänst.

Förövrigt så är Prime gaming på väg bort också, kommer bli Luna det med men för närvarande så ger de fortfarande ut spel ett tag till i alla fall. Hälften av spelen på Prime gaming använder Amazon game client vilket är typ kvarlevor av twitch butiken.

Medlem

Spelarbasen må vara väldigt stor men hur många kan spela de senaste titlarna ens på lägsta grafikinställningar.

Medlem
Skrivet av underd0g76:

Spelarbasen må vara väldigt stor men hur många kan spela de senaste titlarna ens på lägsta grafikinställningar.

Inte alla men det är helt orelevant indet här sammanhanget.

Medlem

Kommer gå över ifrån konsol till PC inom något år med.

Medlem
Skrivet av underd0g76:

Spelarbasen må vara väldigt stor men hur många kan spela de senaste titlarna ens på lägsta grafikinställningar.

Det finns många icke krävande spel som många kör också med utdaterad hårdvara.

Medlem
Skrivet av Tenerezza:

Amazon har två, en är nerlaggd men du kan fortfarande komma åt spelen genom samma klient som prime gaming, det var twitch spel butik men amazon ägde dom redan då, den överlevde inte länge. Mer info bland annat här https://techraptor.net/gaming/news/twitch-no-longer-selling-g...

Sedan har du https://luna.amazon.se/ men mer en streaming tjänst.

Förövrigt så är Prime gaming på väg bort också, kommer bli Luna det med men för närvarande så ger de fortfarande ut spel ett tag till i alla fall. Hälften av spelen på Prime gaming använder Amazon game client vilket är typ kvarlevor av twitch butiken.

Noterade att du inte ens kan få Amazon Games Studios lir via "Amazon Games app" och Luna räknar jag inte till butik.

Medlem
Skrivet av Petterk:

Nej? Om du tänker på Prime Gaming så använder den andra butiker, så de är en återförsäljare. Edit: Men finns visst Amazon Games? Inte ens deras egenutvecklade spel verkar använda det.

Gå till inlägget

Ja exakt Amazon Games lite random spel där

Medlem
Skrivet av Petterk:

Noterade att du inte ens kan få Amazon Games Studios lir via "Amazon Games app" och Luna räknar jag inte till butik.

Ja och? det är ändå föga irrelevant då de har som sagt va försökt tränga sig in i marknaden precis som artikeln skrev om, svarade bara på vad som fanns och vad som finns kvar av det. Förövrigt så Amazon Games Studios första spel till PC var två år efter deras försök till butik lades ner.

Du behöver inte ta mina ord för det men du kan ta det t.ex. från Amazon självt

https://www.linkedin.com/posts/ethanevansvp_as-vp-of-prime-ga...

Medlem

Inte konstigt alls. PC blir enklare för varje år att spela och funkar numera mer eller mindre problemfritt med trådlösa hk, chattar, crosssave och crossplay och till moderna tvskärmar. Du kan ställa en pc idag vid din vardagsrumstv om du skulle vilja och spela ifrån soffan. Varför ska jag spela på konsoler idag? Dom kostar mer eller mindre likvärdigt av en pc med samma prestanda och till pc kan du uppgradera när du vill och budgeten tillåter.
Föredetta exklusiva spelen släpps numera till steam också, finns inget exklusivt förutom nintendo. Har spelat på konsoler hela mitt liv och ytterst få tillfällen på pc men senaste 5 åren har pc helt tagit över. Ps5 pro kan vara min sista konsol som släpper spel till steam. Lite synd men när windows eller steam släpper sin riktiga Gamemode OS så har du mer eller mindre en uppgraderbar ”konsol” öppen för det mesta och alla stores i din spelhörna. Konsoler kommer snart endast finnas digitala också. Den dagen dör konsolen as we know it..

Medlem
Skrivet av SVclocker:

Det finns många icke krävande spel som många kör också med utdaterad hårdvara.

Vilket blir irrelevant när man som spelutvecklare vill veta hur stor den egentliga potentiella kundbasen för deras AAA-släpp är på Steam. Tänker främst då på utvecklare som Rockstar som sedan GTA:San Andreas avskytt PC som plattform, men som nu kommer ha problem att nå lika stor initial försäljning av sin nästa titel då konsol-försäljningen och då specifikt försäljningen av Xbox-konsoler inte blivit lika stor som tidigare generationer.

Medlem
Skrivet av Tenerezza:

Ja och? det är ändå föga irrelevant då de har som sagt va försökt tränga sig in i marknaden precis som artikeln skrev om, svarade bara på vad som fanns och vad som finns kvar av det. Förövrigt så Amazon Games Studios första spel till PC var två år efter deras försök till butik lades ner.

Du behöver inte ta mina ord för det men du kan ta det t.ex. från Amazon självt

https://www.linkedin.com/posts/ethanevansvp_as-vp-of-prime-ga...

Jag har inte ifrågasatt något du sagt, jag var frågande varför artikeln nämnde Amazon om vi ska gå tillbaka till frågan. Jag noterade senare att det fanns tredjepartsspel som du fortfarande hämtade från "Amazon Games app" när jag tittade, men majoriteten på Prime Gaming är för andra butiker, och det är ju en prenumerationstjänst inte ett butiksplattform.

Amazon Game Studios är utgivare så det första Windows-spelet jag kan hitta där är (Steam) från 2021 som var första spelet de släppte skarpt.

Att man kan köpa spel för andra plattformar via Amazon känns väl inte relevant till artikeln, därför jag var frågande. Twitch Game Store var 2017-18 och hade bara ett par dussin spel så vitt jag vet. Spel som såldes på Amazons sida använde väl heller inte Twitch Game Store. Historiska försök tänker jag mer på Desura, Impulse, GFWL o.s.v. Samt att bolag som 2K stängde ner sin egna launcher där du tidigare kunde köpa deras spel. Amazon vad jag medveten om att de sålt för andra plattformar som https://en.wikipedia.org/wiki/Amazon_Digital_Game_Store. Känns verkligen inte som Amazon är relevant att ta upp i artikeln. Har du inte en butik och launcher så är du inte en konkurrent så känns som sagt fel att nämna Amazon i samma mening som GOG och Epic vars butiker inte är nerlagda.

1
