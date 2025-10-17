Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.
Fler PC-spelare än någonsin
Swedishchef_90
Medlem
●
Visa signatur
Intel i5 12600k OC 5.2GHz | Arctic Freezer II 240 | MSI Pro Z690 A | 2x 16Gb Corsair LPX 3200MHz | Asus Tuf 4070 Ti | Corsair Rm850x V3 | 2x 1Tb Samsung 980 m2 | 4x Noctua A14x25 2xT30, 1x Noctua A12x25, 3x ek loop
Chris_Kadaver
Medlem ★
●
Visa signatur
Gilla min Guide till sweclockers tävlingen! :D : #12510535
Min Sweclockers-låt som aldrig deltog i Jultävlingen. Enjoy! https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=g7gof...
ThomasLidstrom
Medlem ★
●
oooskar
Medlem ★
●
Visa signatur
Dator: Ja
Telefon: Ja
Molotov
Medlem ★
●
Visa signatur
Northpower97
Medlem
●
LeVvE
Medlem ★
●
Homer_S1
Medlem ★
●
Visa signatur
INTEL Core Ultra 7 265K @ 4.4GhZ| Gigabyte Z890 Eagle | NVidia RTX 5070 TI| 2x32Gb Kingston Fury 6000MhZ DDR5 | Kingston Fury Renegade Gen4 2Tb M.2 | EVGA Supernova 1300WATT 80+ Gold| 34" Samsung Odyssey G8 OLED (S34DG850S) | Logitech G915 Lightspeed & G903 Lightspeed on G PowerPlay mouse pad | Steelseries Nova Pro Wireless
Main TV & Sound. Samsung 75" QN85A + HW-Q910A 7.1.2ch Soundbar
4.0
Medlem ★
●
Thomas
Hedersmedlem ★
●
Visa signatur
Asus ROG STRIX B550-F / Ryzen 5800X3D / 48 GB 3200 MHz CL14 / Asus TUF 3080 OC / WD SN850 1 TB, Kingston NV1 2 TB + NAS / Corsair RM650x V3 / Acer XB271HU (1440p165) / LG C1 55"
NAS: 6700K/16GB/Debian+ZFS | Backup (offsite): 9600K/16GB/Debian+ZFS
mkk
Medlem ★
●
Thomas
Hedersmedlem ★
●
Visa signatur
Asus ROG STRIX B550-F / Ryzen 5800X3D / 48 GB 3200 MHz CL14 / Asus TUF 3080 OC / WD SN850 1 TB, Kingston NV1 2 TB + NAS / Corsair RM650x V3 / Acer XB271HU (1440p165) / LG C1 55"
NAS: 6700K/16GB/Debian+ZFS | Backup (offsite): 9600K/16GB/Debian+ZFS
Tenerezza
Medlem ★
●
Senast redigerat
Visa signatur
Speldator: Ryzen 7800X3D, 64GB DDR5, RTX 5090
Server: i7-8700k, 32GB DDR4, RTX2080
Steam deck, Rog Ally + de fiesta konsoler.
Molotov
Medlem ★
●
Visa signatur
aLx
Medlem ★
●
SVclocker
Medlem ★
●
Visa signatur
Fractal Design Pop XL Air RGB | ASRock Z690 Taichi | i5-12600k | Corsair 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 | Gigabyte RTX 5070 12GB Gaming OC
Nintendo Switch 2 | PlayStation 5 | Xbox Series X
Min FZ Profil
Swedishchef_90
Medlem
●
Visa signatur
Intel i5 12600k OC 5.2GHz | Arctic Freezer II 240 | MSI Pro Z690 A | 2x 16Gb Corsair LPX 3200MHz | Asus Tuf 4070 Ti | Corsair Rm850x V3 | 2x 1Tb Samsung 980 m2 | 4x Noctua A14x25 2xT30, 1x Noctua A12x25, 3x ek loop
Tenerezza
Medlem ★
●
Visa signatur
Speldator: Ryzen 7800X3D, 64GB DDR5, RTX 5090
Server: i7-8700k, 32GB DDR4, RTX2080
Steam deck, Rog Ally + de fiesta konsoler.
megaman01
Medlem ★
●
Visa signatur
CPU: i9 12900K Corsair Arctic Liquid Freezer III Pro MODERKORT: Gigabyte Z690 Aorus Master
GPU: MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM LIQUID X RAM: 32Gb DDR5 Corsair Dominator RGB @6200Mhz CL36
MONITOR 1: Samsung 32" Odyssey Neo G8 4K 240Hz "MONITOR 2": 4K 55” LG G4 OLED TV
PSU: Asus ROG Strix 1000W HDD: 2st WD Black SN850 M.2 1tb