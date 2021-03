Spelardata i Rust går förlorad efter brand i serverhall

Skrivet av JeagerMeisterSWE: Kan någon mer insatt svara på om det är vanligt att datacenter inte har backup emellan sig utan bara gör backups lokalt i samma byggnad. Gå till inlägget

Beror på hur högt värdet är på datan. För om du ska ha offsite backups eller till och med redudanta servrar så får man betala för det. Exempelvis har min nuvarande arbetsgivares systerbolag som driver datacenter en offsite lokal i en bunker, tillräckligt långt iväg för att inte kunna sprängas samtidigt av kärnvapen anslutet via svartfiber. Där står servrar redo att tag över all last ifall de primära skulle gå ner, så inte bara backup utan redundans.

Är det en rimlig nivå för spel där en av mekanikerna är att allt återställs regelbundet ändå? Nej, helt ärligt talat inte. Allting handlar om kostnad, risk och impact om det går snett. Risken att datacentret skulle börja brinna var låg. Kostnaden att ha offsite är troligen inte enorm iofs, då vi inte pratar dussintals TB av data. Men samtidigt är impact när det går fel, som nu, väldigt liten. Hade det däremot varit t.ex. WoW med mycket mer permanent värde så är impact så enormt mycket större att det blir mycket viktigare.

Till skillnad från systerbolaget jag nämnde som skulle kunna skapa nationell samhällskris ifall den datan försvann.