Minecraft dirt-block PC

Tjena Swec!

Lite annorlunda mot vad jag brukar bygga det här, men målgruppen är också lite annan. Det är dags för min mellangrabb att fylla 10 år och med det dags för hans första PC. Vanan trogen från äldsta grabben så ska han få bygga ihop den själv, men den här gången tajmade det sig mycket väl med att MSI var sugna på att göra en casemod och temat passade dem utmärkt! (Så stort tack till MSI som försett mig med moderkort, GPU, chassi och kylare! Jag vill även passa på att tacka min andra sponsor, Cablemod som försett mig med kablar till det här bygget)

Konceptet är ganska enkelt och modden är inte min mest avancerade, målet är att göra ett snyggt dirtblock av MSI Gungnir 100 chassi. Efter en hel del funderingar kring att spraya etc, landade jag istället i att använda mig av "stickers".

Tanken är också att försöka få till en vertikal placering av grafikortet, matchande belysning, kablar etc.

Då jag bara precis har fått hem chassit så ska jag gå igenom det en vända innan jag bestämmer mig för om där ska göras ytterligare modifikationer innan grabben får det "färdig-moddade" paketet för att själva bygga ihop det.

Så en stor del av bygg-loggen kommer troligtvis bli med bilder där grabben bygger ihop det, så får vi se om det är något som uppskattas.

Men, först måste vi så klart börja med en "komponent bild" så klart!

Lite close-ups på mobot med så klart!

More to come, så snart jag börjat pilla lite mer med chassit! Sen även så klart när väl grabben börjat bygga i det!