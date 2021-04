Skumt problem med Google sedan i onsdags.

Har ett skitkonstigt problem med Google. Det går nämligen inte att logga in. Har inget med blockeringar av cookies (har provat alla varianter och även gett Google exklusiv rätt att spara cookies i FF). Problemet är att det inte ens går att att logga in på Google. Händer inget när man trycker på logga in.

Fungerar att logga in på Youtube och sedan gå över till Google men försvinner så fort man stänger fliken. Vilket låter som ett cookie-problem.

Har provat att återskapa datorns konto (vilket normalt bara borde ge att man är utloggad från sidor man normalt är inloggad på) samt att skapa ett nytt lösenord, vilket så klart kräver en 2FA med verifiering i telefon eller surfplatta men 10-tal om dagen, låter som något är fel här.

Har provat logga ut på telefonen och surfplatta och logga in igen vilket fungerar felfritt.

Använder standard i Firefox sekretess-inställningar. Och inga andra sidor klagar eller har problem med inloggning. Har Firefox dragit åt något på svångremmen på sistone?