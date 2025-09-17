Trådlöst tangentbord 1500-2500 kr (vad kan ni rekommendera?)

Hej!

Jag håller på att uppgradera hela min setup och är nu sugen på ett trådlöst tangentbord som ska vara trevligt att skriva på och som ska låta bra. Är lite osäker på hur stort batteri som är lagom, men vill gärna inte behöva ladda det mer än 1 gång varannan vecka. Sedan vet jag att det är lite mer komplicerat än så eftersom det finns tangentbord med batteri på 4000 mAh som räcker 1200 timmar, https://nuphy.com/products/nuphy-air75-v3, medan andra klarar 200 timmar och skillnad som jag förstår det beror bland annat på mjukvaran.

Är även lite osäker på vilken layout och storlek som kommer att fungera "bra" om man de senaste 12 åren har skrivit på ett fullsize tangentbord med ISO-Nordic. Anledningen till att jag frågar är för att det finns ett tangentbord som verkar vara bra, men har den potentiella nackdelen att de är US-Ansi. När det kommer till storleken, så tror jag allt mellan 75% - 100% ska gå bra eftersom jag inte använder numpad över huvud taget. Dock är jag en frekvent användare av End, Del och Print Screen, så jag hade gärna sett att de fanns med.

En annan aspekt är om keycapsen ska ha shine through eller inte. Jag sitter och skriver kod på kvällarna och kör för nuvarande med ett tangentbord (HyperX Alloy Elite) som har shine through och vet inte denna egenskapen behövs eller ej. Känner att det är nice, men jag kan skriva utan RGB på mitt tangentbord och vet inte heller hur bra det syns i ett måttligt svagt belyst rum om man har andra keycaps.

Dessa är tangentborden jag har kikat på:

NuPhy Air75 V3

https://candykeys.com/product/nuphy-air75-v3-iso-de-keyboard

Keychron K2 HE SE

https://www.keychron.se/sv/products/keychron-k2-he-wireless-m...

(Här även fått testa detta i verkligheten och tyckte det kändes väldigt bra.

Akkogear Monsgeek M1 V5 VIA Black & Silver

https://www.inet.se/produkt/6104140/monsgeek-m1-v5-via-black-...

YUNZII YZ75 Wireless Mechanical Keyboard, 75%

RK ROYAL KLUDGE L75

WOBKEY Crush 80 Reboot CNC

WOBKEY Rainy 75