Ansiktsigenkänning borde förbjudas inom EU enligt intern EU-övervakare

Undra hur många som har funktioner som Google Maps Timeline aktiverat? Där de tillbaka under flera ås tid kan se var de har varit hela tiden. Och myndigheterna kan kolla upp detta. För dessa individer känns ansiktsigenkänning som om det inte ger staten så mycket mer information. Polisen frågar var var du kl 14:57 den 3 maj 2015? Man öppnar telefonen och säger exakt plats med några meters felmarginal. Jag tycker frågan känns lite som kameraövervakning, där bättre vetande hela tiden har sagt att det inte hjälper ett skit, sedan slår man på tv3 efterlyst en kväll.

Du behöver inte ens ha någon google-tjänst aktiverad för att bli spårad.

Här är en av alla olika sätt:

"A StingRay can be used to identify and track a phone or other compatible cellular data device even while the device is not engaged in a call or accessing data services.[25]"

"The FBI has claimed that when used to identify, locate, or track a cellular device, the StingRay does not collect communications content or forward it to the service provider.[28] Instead, the device causes a disruption in service.[29] Under this scenario, any attempt by the cellular device user to place a call or access data services will fail while the StingRay is conducting its surveillance. On August 21, 2018, Senator Ron Wyden noted that Harris Corporation confirmed that Stingrays disrupt the targeted phone's communications. Additionally, he noted that "while the company claims its cell-site simulators include a feature that detects and permits the delivery of emergency calls to 9-1-1, its officials admitted to my office that this feature has not been independently tested as part of the Federal Communication Commission’s certification process, nor were they able to confirm this feature is capable of detecting and passing-through 9-1-1 emergency communications made by people who are deaf, hard of hearing, or speech disabled using Real-Time Text technology."[30]"

https://en.wikipedia.org/wiki/Stingray_phone_tracker

Det är en funktion som man måste aktiverad och jag har den den aktiverad. Jag har inte kommit på en enda gång när jag ens vill avaktivera den, då jag överhuvudtaget inte går till något hemligt ställe. Jag tror många är i samma sits.

Det är nog inte att du går till något hemligt ställe. Däremot om man vet hur denna funktion fungerar, så skulle man ju kunna skicka falska data till google om var du befinner dig, så att du helt plötsligt enligt google befann dig på brottsplatsen mitt i natten.