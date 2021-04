Spel Lottobollar c#

Hej,

Jag är lite osäker på om jag förstått uppgiften rätt...

"Uppgiften handlar om lottobollar.

I denna uppgift kommer ni få arbeta med vektorer och slumptal.

Vidare kommer ni få visa att ni kan loopa (iterera) genom en vektor på ett lämpligt sätt, och för vektorer

används då ofta for- eller foreach.

Grund-funktionalitet (Betyg E):

I uppgiften ska besökaren få skriva in 10 stycken tal som lagras i en vektor.

När användaren skrivit in 10 stycken tal börjar spelet.

Nu ska ett tal slumpas fram.

Koden ska nu läsa alla tal som användaren skrivit in (i vektorn) och testa tal för

tal mot eventuella matchningar. Får man en matchning har man vunnit, d.v.s.

att talet i vektorn är lika med talet som slumpats fram."

Nu skriver ju min kod ut alla svar direkt... Kan man göra så att koden skriver ut ett svar och sen väntar en sekund innan nästa svar kommer osv?

Min kod ser ut såhär just nu, ni får gärna komma med tips och förbättringar.