Det är ju en förfärligt massa pinnar som måste fungera på CPU-sockeln ut mot minneskretsarna, så sätt upp detta på listan om du inte kommer vidare: Lyft ut CPU'n och stoppa in den igen, kan ju vara någon pinne som hamnat galet (oxid? på guld?) med tiden. När du spänner in CPU'n igen så gnager kontakterna in mot varandra på nytt.

Off T: He He, ja det är kännt att "Har inte gjort NÅGONTING" bäst översätts internt till:

- "Minst en ominstallation" ! Sunt att vara skeptisk ibland