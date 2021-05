Komponenter till NAS / Hypervisor server (Supermicro)

Battlestation - "AntiSocial"

AMD Threadripper 2920x - Noctua NH-U14S TR4-SP3 -Asrock X399 Phantom Gaming 6 - 32GB DDR4 @3600 - Sapphire AMD Radeon RX 5700XT - Samsung 970 Pro M.2 1TB SSD (Win10+Steam Lib) - Samsung 750 Evo 500GB SSD (Local media) - Samsung 850 Evo 500GB SSD (Steam Lib) - WD Black 730 M.2 250GB SSD (Pop!_OS) - Intel 730 480GB SSD (Linux Storage) - 4x Intel DC S3500 400GB in Raidz1 (Labb VM storage, Linux) - Supermicro AOC-STGN-I2S 10GbE NIC - EVGA SuperNova 850 G3 - FD Define C

FreeNAS Storage Server - "Thebox"

Intel Xeon E5-2620 v2 - Supermicro X9SRL-F - 64GB DDR3 1600MHz ECC- Intel X25-M 120GB SSDx2 in RAID1 (Boot) - Seagate Constellation ES.3 2TB HDDx4 in Mirrored Pairs + WD Red 6TB HDDx4 in Mirrored Pairs + 4x Intel DC S3500 400GB in Raidz1 - Intel X540-T1 10GbE NIC - EVGA SuperNova 750 G3 - FD Define R5