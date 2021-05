Tråden om Xbox Reward

Själv närmar jag mig 7000 poäng, tanken för min del är att växla till presentkort som går till Robux och Minecraftmods till dottern.

Denna månaden har jag varit lite flitig och fått en hel del poäng, dock har jag lite svårt för just Resident evil 7 och the evil within. Jag hatar skräckspel, jag försökte på the evil within men jag blir sönderstressad av att spela det.