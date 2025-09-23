Forum Datorer och system Stationära datorer Support och övrigt Tråd

Laggigt när man rör på musen snabbt.

Laggigt när man rör på musen snabbt.

Hej har en dator med 4070ti, ryzen 7 7000, 32gb ram alltså en dator som ska lätt klara av cs2 utan några problem. Ligger på 350-400 fps överallt men när jag för runt på musen snabbt så blir de som att skärmen inte hänger med eller nåt i den stilen.

Har en zowie xl2546k 240hz

Kör utan v sync
240hz inställt på Windows och cs
Provat allt olika nvidia inställningar
Uppdaterat drivrutiner
Bifogar ett videoklipp som visar ”lagget”https://streamable.com/rw9rku

Är det input oatency du menar?

Typ att spelet typ ligger efter? Videoklippet vet jag inte riktigt vad man ska kolla efter.

ASUS B550-f-Gaming, R9 5800X3D, HyperX 3200Mhz cl16 128Gb ram, rtx 3070ti.
[Lista] De bästa gratisprogrammen för Windows
[Diskussion] De bästa gratisprogrammen för Windows

Skrivet av Rouge of Darkness:

Är det input oatency du menar?

Typ att spelet typ ligger efter? Videoklippet vet jag inte riktigt vad man ska kolla efter.

Ja typ känns som Att de inte flyter på riktigt som förut den här datorn är från komplett och har en liknande från inet och den laggar inte alls

Kolla vad usb polling rate är satt till på musen.

Tror usb default är typ 125hz aka 125 usb läsningar per sekund men de flesta möss kan köras upp till ~1000hz.

Dock brukar det inte va speciellt noterbart men vissa är känsligare än andra och skulle inte förvåna mig om det potentiellt kan upplevas som lite hoppigt när musen dessutom sållar bort typ ~20-30 av bilderna som den inte hinner visa.

