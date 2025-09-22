Inspektionskamera med smalt kamerahuvud

Hej,

Har behov av en inspektionskamera med ett smalt huvud, ska användas för mekaniska komponenter som ibland har borrningar med små dimensioner. De flesta verkar ha 9-10 mm kamerahuvud, men jag har hittat ner till 5 mm (t.ex. https://www.proffsmagasinet.se/maskiner-verktyg/matinstrument... ). Hade jag fått önska fritt hade 3 mm varit bra. Behöver max 50 cm kabel, men kan vara bra med 1 m.

Har inga jättekrav på bildkvalitet, det handlar mest om att se hur olika borrningar sitter ihop.

Någon som har tips på detta?