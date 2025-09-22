Forum Ljud, bild och kommunikation Foto och video Tråd

Inspektionskamera med smalt kamerahuvud

Mattecoach

Inspektionskamera med smalt kamerahuvud

Hej,

Har behov av en inspektionskamera med ett smalt huvud, ska användas för mekaniska komponenter som ibland har borrningar med små dimensioner. De flesta verkar ha 9-10 mm kamerahuvud, men jag har hittat ner till 5 mm (t.ex. https://www.proffsmagasinet.se/maskiner-verktyg/matinstrument... ). Hade jag fått önska fritt hade 3 mm varit bra. Behöver max 50 cm kabel, men kan vara bra med 1 m.

Har inga jättekrav på bildkvalitet, det handlar mest om att se hur olika borrningar sitter ihop.

Någon som har tips på detta?

