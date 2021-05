Hjälp med en uppgift Programmering 1

using System; class MainClass { public static void Main (string[] args) { int x = 0; while (true) { Console.Clear(); Console.WriteLine("Välj något av nedanstående:"); Console.WriteLine("**************************"); Console.WriteLine("1.Stå och sola"); Console.WriteLine("2.Ligga och sola"); //för att få användarens val Console.WriteLine ("Skriv in ditt val"); x = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); //funktion för att få valet if (x == 1) { Console.Clear(); Console.WriteLine("Du valde Stå och sola"); Console.ReadKey(); } else if (x == 2) { Console.WriteLine("Du valde Ligga och sola"); break; } //om användare väljer ogiltigt val else{ Console.WriteLine("Du gjorde inget giltigt val

Tryck Enter för att gå tillbaka till menyn!"); Console.ReadKey(); } } string[] menuOptions = new string[] {"Rum.1\t\t", "Rum2.\t\t", "Rum3.\t\t", "Rum4.\t\t", "Avsluta\t\t"}; int menuSelect = 0; //variabel med användarens val while (true) { //loop Console.Clear(); //städa menyn Console.CursorVisible = false; //dölja cursor if(menuSelect == 0) { Console.WriteLine("* " + menuOptions[0] + "<--"); Console.WriteLine(menuOptions[1]); Console.WriteLine(menuOptions[2]); Console.WriteLine(menuOptions[3]); Console.WriteLine(menuOptions[4]); } else if(menuSelect == 1) { Console.WriteLine(menuOptions[0]); Console.WriteLine("* " + menuOptions[1] + "<--"); Console.WriteLine(menuOptions[2]); Console.WriteLine(menuOptions[3]); Console.WriteLine(menuOptions[4]); } else if(menuSelect == 2) { Console.WriteLine(menuOptions[0]); Console.WriteLine(menuOptions[1]); Console.WriteLine("* " + menuOptions[2] + "<--"); Console.WriteLine(menuOptions[3]); Console.WriteLine(menuOptions[4]); } else if(menuSelect == 3) { Console.WriteLine(menuOptions[0]); Console.WriteLine(menuOptions[1]); Console.WriteLine(menuOptions[2]); Console.WriteLine("* " + menuOptions[3] + "<--"); Console.WriteLine(menuOptions[4]); } else if(menuSelect == 4) { Console.WriteLine(menuOptions[0]); Console.WriteLine(menuOptions[1]); Console.WriteLine(menuOptions[2]); Console.WriteLine(menuOptions[3]); Console.WriteLine("* " + menuOptions[4] + "<--"); } var keyPressed = Console.ReadKey(); //för att pilen inte ska kunna gå över menyvalen if (keyPressed.Key == ConsoleKey.DownArrow && menuSelect != menuOptions.Length -1) { menuSelect++; } //samma fast åt andra hållet else if (keyPressed.Key == ConsoleKey.UpArrow && menuSelect >= 1) { menuSelect--; } else if (keyPressed.Key == ConsoleKey.Enter) { switch (menuSelect) { case 0: FirstChoise(); break; case 1: SecondChoise(); break; case 2: ThirdChoise(); break; case 3: FourthChoise(); break; case 4: FifthChoise(); break; } } } } public static void FirstChoise() { Console.WriteLine("Du valde Rum1."); Console.WriteLine("Tryck Enter för att gå tillbaka till menyn!"); Console.ReadKey(); } public static void SecondChoise() { Console.WriteLine("Du valde Rum2."); Console.WriteLine("Tryck Enter för att gå tillbaka till menyn!"); Console.ReadKey(); } public static void ThirdChoise() { Console.WriteLine("Du valde Rum3."); Console.WriteLine("Tryck Enter för att gå tillbaka till menyn!"); Console.ReadKey(); } public static void FourthChoise() { Console.WriteLine("Du valde Rum4."); Console.WriteLine("Tryck Enter för att gå tillbaka till menyn!"); Console.ReadKey(); } public static void FifthChoise() { Console.WriteLine("Programmet avslutas!"); Console.ReadKey(); Environment.Exit(1); } }