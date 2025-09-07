Forum Ljud, bild och kommunikation Nätverk och uppkoppling Tråd

Hej!

Jag ska om ett par månader flytta till en ny lägenhet och behöver därför skaffa mig en router, och känner jag är rätt dåligt insatt i detta. Så vad ska jag köpa?

Kommer vara 1 gamingdator inkopplad med sladd.
Ett par konsoler på wifi.
Övrigt Apple TV, lite chromecast framför allt från dator till tv, slösurfade på telefon och laptop.

80kvm 3a. Lite vinklar och vrår i ett 60 talshus med tjocka stenväggar.

Behöver inte vara något budget men heller inte spränga banken 😂

om du vill komma undan billigt rekommenderar jag varmt denna! gigabit portar, snabb wifi, riktigt bra räckvidd (når utanför lägenheten ner på gatan med wifi ) samt tp-link app på telefonen för att smärtfritt konfigurera den. har 500mbit men laddar ner i ca 780mbit, wifi ger mig ca 45mb/sekunden i nerladdnings hastighet!

https://www.power.se/datorer-och-surfplattor/natverk-och-rout...

Skulle säga att i stort sett vad som skulle passa. Till och med de som leverantörerna skälva skickar (om de gör det) med skulle fungera utan problem för dig. 🙂

Så en Rauter med wifi 6, 6E eller 7 och sedan några gb portar på baksidan, inom en budget du anser vara rimligt 🙂

Skälv kör jag en äldre Asus som jag köpte på rea för 1000kr. Och är fortfarande nöjd med den 🙂. Enda problemet nu med den är att den inte får säkerhetsuppdateringar längre 😕

Låter som dåliga förutsättningar för en enda router/AP och ganska dåliga förutsättningar för det som tillverkarna kallar ”mesh”. Men det beror ju rätt mycket på internethastighet och förväntningar på latens och genomströmning.

Om du har/kan låna en gammal router, försök kolla signalstyrkan (i dBm/mW) där du ska ha klienterna/mesh-noderna och försök bilda dig en uppfattning om vilken prestanda du får.

Kabel kan vara värt att fundera över.

Edit: Från någon som leker med WiFi i en betong-tvåa från femtiotalet.

Om du kan tänka dig börja pilla lite med OpenWrt så är Banana Pi OpenWrt One ett bra alternativ tycker jag iaf.
Fördelen med openwrt är väl först och främst att du kommer ha en router som alltid (förhoppningsvis) får säkerhetsuppdateringar.
(OpenWrt har funnits sedan 2004)

Router: https://www.joom.com/en/products/674a99b264619101c5241442 (Tar Klarna)
Wiki router: https://docs.banana-pi.org/en/OpenWRT-One/OpenWRT-One_Photo

