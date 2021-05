Uppkoppling i mobilen, men inget internet i datorn

Hej!

Jag fick helt plötsligt problem med mitt internet på PC:n trots att det fungerat felfritt i månader.

Har ägnat hela kvällen åt att försöka fixa det, men helt utan framgång så jag hoppas någon här kanske har ett förslag

Jag har en kombinerad router/modem från ComHem, trådlöst fungerar det helt felfritt på mobilen och laptopen, men på den stationära datorn som är kopplad via internetkabel fungerar det inte alls. Från början var det något fel med ethernet sa den, men nu efter att jag försökt lösa det får jag bara upp "Unidentified network" och under står det "no internet".

Jag har fabriksåterställd hela routern och återställt nätverksinställningarna på PC:n, men ändå så fungerar det inte. Trådlösa funkar fortfarande som det ska...

När jag felsöker i windows står det:

"Ethernet doesn't have a valid IP configuration"

Jag har testat att använda googles DNS-servrar, men det fungerar inte heller :/

Har ni någon aning om vad jag kan försöka göra?

Har testat massa små tricks och grejer jag läst mig till, men det kanske är något helt uppenbart jag missar...