Hej Sweclockers! För en tid sen satt jag och bläddrade lite i ett gammalt nyhetsarkiv, trots att jag har raderat alla cookies så ligger en adress fortfarande kvar när jag knappar in de tecken som hemsidans adress börjar med, ex. DN. Det här är rätt irriterande, jag vill bara få bort den där adressen, men det går inte.

När jag går in på historik och söker hittar jag heller inte den angivna adressen, konstigt nog.

Skulle bli jätte-jätteglad om någon vänlig själ skulle kunna hjälpa mig med detta! 🙏