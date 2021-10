Använda stationär dator som router?

Tjena!

Har sedan flera månader tillbaks (i maj) ett problem i lägenheten som är sjukt störande. Sedan två år tillbaks har jag 100/100 fiber via Ownit som fungerat fläckfritt. Jag körde på med den router jag fick med från Ownit (minns ej namn) innan den under en natt helt plötsligt fungerade. Eller ja, helt plötsligt så kände inte routern längre av kabeln mellan internetuttaget i hallen och routern. Det första jag tänkte var givetvis att routern gått sönder varpå jag köpte en helt ny router, men fortfarande exakt samma problem. Det sjuka är att internet fortfarande fungerar perfekt om jag kopplar från uttaget i hallen rätt in i dator, men så fort jag testat en router så har routern inte ens känt av internetkabeln. Då har jag som sagt testat två olika routrar och även med flera olika internetkablar.

Jag tror jag kontaktat Ownit minst två gånger om detta utan att få någon som helst respons. Bara att de ska göra felanmälan till stadsnätet och sen har jag inte hört något mer.

Känner inte riktigt att jag orkar beställa en ny router för att sedan bli besviken ännu en gång, så tänkte kolla om ni på Swec kan hjälpa med en annan lösning? Jag har en bra stationär dator som alltså får internet direkt från uttaget i hallen. Det är såklart inte optimalt för resterande prylar som TV och mobiltelefon då jag ju givetvis vill ha trådlöst internet till dessa med. Utan router blir detta svårt, men tänkte om man kanske kan göra på något sätt så att min stationära dator kan dela med sig av sitt internet trådlöst så att resterande enheter kan ansluta sig? Moderkortet i datorn har inget trådlöst nätverkskort, men kanske att man kan köpa ett? Vad för grejer behövs köpas för att detta ska fungera?

Sorry om inlägget blev lite långt men jag är tacksam för svar mvh