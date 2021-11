En "trasig" switch-case meny C#

using System; namespace Nightclub { class Program { public static void Main(string[] args) { var myNightclub = new Club(); myNightclub.Run(); Console.Write("Press any key to continue . . . "); Console.ReadKey(true); } } class Club { private int[] guests = new int[25]; //Skapar vektor med plats för 25 gäster private int totalGuests = 0; private int maxGuests = 25; public void Run() { int menu; do //Skapar loop som leder vidare till olika metoder { Console.WriteLine(" -------------------------------------------------------------------------------"); Console.WriteLine("| Welcome to our nightclub: The Jungle! You will now be asked to make a choice :|"); Console.WriteLine("| |"); Console.WriteLine("| 1. Show all guests: |"); Console.WriteLine("| 2. Add a guest: |"); Console.WriteLine("| 3. Show me the total age of our guests: |"); Console.WriteLine("| 4. Exit the nightclub-program |"); Console.WriteLine(" -------------------------------------------------------------------------------"); menu = int.Parse(Console.ReadLine()); switch (menu) //Knappval i menyn för olika metoder(cases) { case 1: print_nightclub(); break; case 2: add_guest(); break; case 3: calc_total_age(); break; case 4: Console.WriteLine("Program shutting down, thank you for visiting our nightclub. :-)"); break; default: Console.WriteLine("Please only write your choice, a number between 1-4 : "); break; } } while (menu != 4); //Loopar sålänge användare inte väljer case 4 vilket avslutar programmet } public void print_nightclub() //Metod för att skriva ut alla gäster på nattklubben { foreach (var totalGuests in guests) { Console.WriteLine("The passengers on the bus is" + guests); } } public void add_guest() { bool validAge = false; bool validGender = false; bool validDrink = false; bool validDance = false; int ageInput = 0; string genderInput = ""; string drinkInput = ""; string danceInput = ""; Console.WriteLine("Add a guest : "); while (!validAge) { Console.Clear(); Console.WriteLine("Write in your age : "); try { ageInput = int.Parse(Console.ReadLine()); validAge = true; } catch { Console.WriteLine("You have to write your age with numbers, try again : "); ageInput = int.Parse(Console.ReadLine()); validAge = true; } while (!validGender) { Console.WriteLine("What is your gender ?

Female = F

Male = M

Other/Prefer not to say : O"); switch (Console.ReadLine().ToLower()) { case "F": genderInput = "Female"; validGender = true; break; case "M": genderInput = "Male"; validGender = true; break; case "O": genderInput = "Other / Prefer not to say"; validGender = true; break; default: Console.WriteLine("You have to make a choice: F, M or O?"); validGender = false; break; } } while (!validDrink) { Console.WriteLine("What are you gonna drink tonight?

Beer = B

Non-alcoholic = N

Gin and tonic = GT

I don't know yet = IDK"); switch (Console.ReadLine().ToLower()) { case "B": drinkInput = "Beer"; validDrink = true; break; case "N": drinkInput = "Non-alcoholic"; validDrink = true; break; case "GT": drinkInput = "Gin and tonic"; validDrink = true; break; case "IDK": drinkInput = "I don't know yet"; validDrink = true; break; default: Console.WriteLine("You have to make a choice: B, N, GT or IDK?"); validDrink = false; break; } } while (!validDance) { Console.WriteLine("Are you gonna dance tonight?

Yes = Y

No = N

I don't know = IDK"); switch (Console.ReadLine().ToLower()) { case "Y": danceInput = "Yes"; validDance = true; break; case "N": danceInput = "No"; validDance = true; break; case "IDK": danceInput = "I don't know"; validDance = true; break; default: Console.WriteLine("You have to make a choice: Y, N or IDK?"); validDance = false; break; } } } } public void calc_total_age() //Metod för att räkna ut den totala åldern av alla gäster på nattklubben. { int sum = 0; for (int i = 0; i < totalGuests; i++) { sum += guests[i]; } Console.WriteLine($"

The total age for all of our guests is : {sum}"); } } }