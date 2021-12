Arbeta ideellt

Jag är just nu arbetslös och undergår arbetsträning via arbetsförmedlingen som en del av ett rehabiliteringsprogram. Jag arbetstränar just nu 2 timmar dagligen på den lokala närlivshandeln och trivs väldigt bra med det. Den drivs av byföreningen och har just nu två förvärvsarbetande personer + mig och en timanställd som arbetar när hon kan och behövs som extrapersonal. Jag ingår inte som ordinarie anställd utan är där som en extra hand.

Till saken hör att jag inte alls trivs med upplägget och kravet från arbetsförmedlingen och jag bryr mig heller inte om ersättningen jag får från arbetsförmedlingen. Utan jag gör det här för min egen skull, det går inte så bra för affären då den är väldigt liten och går runt med hjälp av ekonomiskt stöd från kommunen och privata aktörer och företag så det finns inget utrymme för dem att anställa mig.

Men jag vill verkligen inte arbeta där tvingad av arbetsförmedlingen med deras krav på prestationer gentemot dem utan jag skulle hellre sköta min rehabilitering själv på mitt eget sätt och är beredd att göra det utan ersättning från dem. Men jag vet inte hur detta skulle gå till eller om man ens får frivilligarbeta på det sättet? Vet ni?