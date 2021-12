Dator lägger av med grafikkortsdrivrutiner – trasigt grafikkort?

Tidigare idag tittade jag på SVTPlay, när datorn plötsligt blåskärmade med texten IRQL NOT LESS OR EQUAL. Vid omstart så fryser bilden innan jag kommer till skrivbordet, sen startar datorn om igen. Lyckades åtgärda problemet tillfälligt genom att avinstallera drivrutinerna till grafikkortet, men varje gång jag försöker installera dem igen så händer samma sak, dvs frysning vid uppstart.

Har använt mig av Display Driver Uninstaller och Nvidias senaste drivrutiner. Testade att göra en systemåterställning till den 15 december, men inget funkar. Har även testat att plocka ur grafikkortet och blåsa rent det från damm. Kan det vara hårdvarufel på grafikkortet? Använder ett GTX 780 Ti DCII.

Just nu använder jag skärmen som är kopplad via DVI till grafikkortet, dock utan drivrutiner. Är det någon som har något lösningsförslag?