Dedikerad cs2 server

Hej! Har precis satt upp en cs2 server på andra datorn här i hemmet.
Finns de någon här som gjort samma och kan hjälpa med hur jag lägger till fler banor (aim_map) osv? Blir obligatorisk bana saknas hos klienten när man byter bana.
Tacksam för all hjälp!
Denna forumdel handlar mer om hårdvaran, hade du postat här: https://www.sweclockers.com/forum/128-counter-strike hade du haft större chans till bra svar.
