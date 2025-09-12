Forum Datorer och system Server Tråd

Dedikerad cs2 server

1
Hej! Har precis satt upp en cs2 server på andra datorn här i hemmet.
Finns de någon här som gjort samma och kan hjälpa med hur jag lägger till fler banor (aim_map) osv? Blir obligatorisk bana saknas hos klienten när man byter bana.

Tacksam för all hjälp!

Denna forumdel handlar mer om hårdvaran, hade du postat här: https://www.sweclockers.com/forum/128-counter-strike hade du haft större chans till bra svar.

