Hur man spelar in på LG TV Cx

Skrivet av lazziya: Hej hur kan jag spelar in på LG CX .från tv eller digital box

Jag trycker på hjul (ok)knapp sen röd knapp längst ner till vänster på skärmen ...det kommer upp på skärmen ......du kan inte spelandet här programme. Gå till inlägget

Koppla in en passande lagringsenhet via usb så kan du spela in, hur står på sidan 29 i manualen.

Och tänk på >

Du kan endast spela in sändningskanaler som du tittar på via antenningången.