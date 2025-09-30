Mobilt bredband ger sämre hastighet än mobil

Hej,

har nyligen fått 5g där jag bor, och gjorde en uppgradering på min befintliga router och fick låna denna Huawei 5G CPE 5

H155-383 5G CPE5 från TELE2.

Men när jag gör mätningar så ligger hastigheten oftast på minst den dubbla på mobilnätet jämfört med routern.

Någon som har erfarenhet av detta? finns det något i routern som håller tillbaka hastigheten?