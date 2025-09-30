Mobilt bredband ger sämre hastighet än mobil

Jerka88
Hej,
har nyligen fått 5g där jag bor, och gjorde en uppgradering på min befintliga router och fick låna denna Huawei 5G CPE 5
H155-383 5G CPE5 från TELE2.
Men när jag gör mätningar så ligger hastigheten oftast på minst den dubbla på mobilnätet jämfört med routern.
Någon som har erfarenhet av detta? finns det något i routern som håller tillbaka hastigheten?
Kan det va så enkelt att det är kass plasering av routern?
Vi hade mobilt fram till en månad sen och hade routern i ett fönster och så fort vi drog igen gardinerna (modell tjockare från Ikea) eller drog ner persiennerna (vilket känns ganska självklart) så gick våran hastighet från 300-500mbit till typ 20mbit.
Så prova lite andra positioner för routern å se om det blir bättre.
Annars kan jag varmt rekommendera tp link nx200, fungerade klockrent samt har utgång för extern antenn (vilket förmodligen är att föredra om det är en mer permanent lösning)
