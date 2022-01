Fläkt för rackskåp?

Skrivet av Tino: Är på jakt efter ett rackskåp och ser att flera har plats för fläkt i taket, exempelvis

https://www.komplett.se/img/p/400/660274.jpg Men jag är lite fundersam på vilken fläkt man skall köpa och hur dessa kopplas in. De chassi fläktar jag har sätt tidigare kopplas ju till moderkortet alternativ nätagget men det finns ingen sådan möjlighet till ett rackskåp. Jag tänker mig någon fläkt som har Schuko kontakt och där man kanske kan seriekoppla två fläktar? Men detta känns grymt ovanligt och blir då nyfiken på hur man egentligen löser detta problem. PS. Tänker mig att dessa två monteras så de blåser ut så vi har ett undertryck i rackskåpet är detta vettigt?

Jag har just ett sådant skåp där jag satt två fläktar upptill. Jag använder vanliga chassifläktar av rätt storlek. Det finns fästhål i taket på skåpet så det är bara att skruva uppifrån. De strömförsörjs via en nätadapter och lite hemsnickrade kopplingar. Om man vill kan man sätta in ett motstånd som minskar varvtalet och därmed ljudet.