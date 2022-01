C# Väderstation Klass Stad

using System; using System.Collections.Generic; class Stad { public string name { get; set; } public int temp { get; set; } public Stad(string name, int temp) { this.name = name; this.temp = temp; } public string Name { get { return this.name; } set { name = value; } } public int temperatur { get { return temp; } set { temp = value; } } public override string ToString() { return name + " " + temp; } } class Program { static int Linsok(List<Stad> list, int key) { for (int i = 0; i < list.Count; i++) { if (list[i].temperatur == key) return i; } return -1; } static void Bubblesort( string[] namn, int[] temp) { int max = temp.Length - 1; for (int i = 0; i < max; i++) { int nrLeft = max - i; for (int j = 0; j < nrLeft; j++) { if (temp[j] > temp[j + 1]) { int tmp = temp[j]; temp[j] = temp[j + 1]; temp[j + 1] = tmp; } } } } static void Main(string[] args) { List<Stad> myList = new List<Stad>(); bool avsluta = false; while (! avsluta) { Console.Write("[A]ange temp i ny stad

"); Console.Write("[B]Sök specifik temp

"); Console.Write("[C]avsluta

"); Console.Write("[D]sortera och skriv ut

"); char menyVal; menyVal = Console.ReadLine()[0]; switch (menyVal) { case 'a': case 'A': System.Console.Write("Stadens namn: "); string namn = System.Console.ReadLine(); System.Console.Write("Ange temperatur: "); int temp = System.Convert.ToInt32(System.Console.ReadLine()); Stad stad = new Stad(namn, temp); if (temp >= 60 || temp <= -60) Console.WriteLine("felaktig temp"); else myList.Add(stad); break; case 'b': case 'B': Console.Write("Ange temperatur att söka: "); string str = Console.ReadLine(); int key = Convert.ToInt32(str); int index = Linsok(myList, key); if (index == -1) Console.WriteLine("stad med en temperaturen finns inte"); else Console.WriteLine("temp: " + key +" finns i stad: "+ myList[index].Name); break; case 'c': case 'C': Console.WriteLine("hejdå"); avsluta = true; break; case 'd': case 'D': //anropa bubblesort? break; default: Console.WriteLine("Någonting gick fel. Hejdå"); avsluta = true; break; } } } }