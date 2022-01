Crypto.com och transaktioner

Innan kund jag använda kortet för att föra över pengar till Crypto.com men nu har banken spärrat den möjligheten.

Jag tänker nu att jag ska föra över pengar direkt från en annan bank till Crypto men får upp en adress med en bank i Litauen. Hur funkar det, är det safe att sätta in/ta ut genom den funktionen?

Det här får jag upp från Crypto.

Tips mottages med glädje!!

Institution Name: Transactive Systems UAB

Address: Jogailos St 9, Vilnius, 01103, Lithuania

Country: Lithuania

Please note:

The name on your bank account must match the legal name associated with your Crypto.com account

Transfer up to $ at a time

Transfer may take 2-5 business days to become available in the app

Crypto.com charges no fees for bank transfer but your bank might, please check with them accordingly

Regards,

The Crypto.com Team

[/b][/b]