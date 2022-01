BSOD hjälp!

har haft bsod när jag restartar datorn ibland. datorn känns hängnig ibland

här är dumpfilen jag fick senast ikväll efter jag formaterat datorn igår kväll. håller på bli tokig hittar inget vettigt online snälla hjälp

Microsoft (R) Windows Debugger Version 10.0.22473.1005 AMD64

Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Loading Dump File [C:\Users\liner\Desktop\012222-8109-01.dmp]

Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available

************* Path validation summary **************

Response Time (ms) Location

Deferred srv*

Symbol search path is: srv*

Executable search path is:

Windows 10 Kernel Version 19041 MP (12 procs) Free x64

Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Personal

Edition build lab: 19041.1.amd64fre.vb_release.191206-1406

Machine Name:

Kernel base = 0xfffff801`61000000 PsLoadedModuleList = 0xfffff801`61c2a2b0

Debug session time: Sat Jan 22 21:22:38.494 2022 (UTC + 1:00)

System Uptime: 0 days 15:14:28.238

Loading Kernel Symbols

...............................................................

................................................................

................................................................

......................

Loading User Symbols

Loading unloaded module list

.............

For analysis of this file, run !analyze -v

nt!KeBugCheckEx:

fffff801`613f72e0 48894c2408 mov qword ptr [rsp+8],rcx ss:0018:fffff402`2983f750=000000000000009f

2: kd> !analyze -v

*******************************************************************************

* *

* Bugcheck Analysis *

* *

*******************************************************************************

DRIVER_POWER_STATE_FAILURE (9f)

A driver has failed to complete a power IRP within a specific time.

Arguments:

Arg1: 0000000000000004, The power transition timed out waiting to synchronize with the Pnp

subsystem.

Arg2: 000000000000012c, Timeout in seconds.

Arg3: ffffbe823f650040, The thread currently holding on to the Pnp lock.

Arg4: fffff4022983f780, nt!TRIAGE_9F_PNP on Win7 and higher

Debugging Details:

------------------

Implicit thread is now ffffbe82`3f650040

*** WARNING: Unable to verify checksum for win32k.sys

KEY_VALUES_STRING: 1

Key : Analysis.CPU.mSec

Value: 3811

Key : Analysis.DebugAnalysisManager

Value: Create

Key : Analysis.Elapsed.mSec

Value: 10703

Key : Analysis.Init.CPU.mSec

Value: 577

Key : Analysis.Init.Elapsed.mSec

Value: 34256

Key : Analysis.Memory.CommitPeak.Mb

Value: 92

Key : WER.OS.Branch

Value: vb_release

Key : WER.OS.Timestamp

Value: 2019-12-06T14:06:00Z

Key : WER.OS.Version

Value: 10.0.19041.1

FILE_IN_CAB: 012222-8109-01.dmp

BUGCHECK_CODE: 9f

BUGCHECK_P1: 4

BUGCHECK_P2: 12c

BUGCHECK_P3: ffffbe823f650040

BUGCHECK_P4: fffff4022983f780

DRVPOWERSTATE_SUBCODE: 4

IMAGE_NAME: pci.sys

MODULE_NAME: pci

FAULTING_MODULE: fffff80163c10000 pci

BLACKBOXBSD: 1 (!blackboxbsd)

BLACKBOXNTFS: 1 (!blackboxntfs)

BLACKBOXPNP: 1 (!blackboxpnp)

BLACKBOXWINLOGON: 1

CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1

PROCESS_NAME: System

STACK_TEXT:

fffff402`2983f748 fffff801`61508576 : 00000000`0000009f 00000000`00000004 00000000`0000012c ffffbe82`3f650040 : nt!KeBugCheckEx

fffff402`2983f750 fffff801`619af746 : 00000000`00000000 00000000`00000002 00000000`00000080 ffffe301`bd912180 : nt!PnpBugcheckPowerTimeout+0x76

fffff402`2983f7b0 fffff801`612816f2 : fffff402`2a417230 ffffe301`bd912180 fffff402`2983fa18 00000000`00000000 : nt!PopBuildDeviceNotifyListWatchdog+0x16

fffff402`2983f7e0 fffff801`61299a5d : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00140001 00000000`001ff019 : nt!KiProcessExpiredTimerList+0x172

fffff402`2983f8d0 fffff801`613fae4e : ffffffff`00000000 ffffe301`bd912180 ffffe301`bd91d340 ffffbe82`3e509040 : nt!KiRetireDpcList+0x5dd

fffff402`2983fb60 00000000`00000000 : fffff402`29840000 fffff402`29839000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiIdleLoop+0x9e

IMAGE_VERSION: 10.0.19041.1469

STACK_COMMAND: .cxr; .ecxr ; kb

FAILURE_BUCKET_ID: 0x9F_4_rt640x64_IMAGE_pci.sys

OS_VERSION: 10.0.19041.1

BUILDLAB_STR: vb_release

OSPLATFORM_TYPE: x64

OSNAME: Windows 10

FAILURE_ID_HASH: {053bc44a-1e89-1326-270f-75efc8a231ea}

Followup: MachineOwner

---------