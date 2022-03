Är det smart att kasta om QWidget till en Window-klass i QT C++?

#include <QWidget> #include <QPushButton> #include <QVariant> #define DATA_TYPE_ID "ID" #define DATA_TYPE_MEASUREMENT_ID "Measurement ID" #define DATA_TYPE_MEASUREMENT_COMMENT "Measurement comment" #define DATA_TYPE_DATE_TIME "Date time" #define DATA_TYPE_MEASUREMENT_VALUE "Measurement value" namespace Ui { class DatabaseMeasurementTypeWindow; } class DatabaseMeasurementTypeWindow : public QWidget { Q_OBJECT public: explicit DatabaseMeasurementTypeWindow(QWidget *parent = nullptr, QPushButton *cellButton = nullptr); ~DatabaseMeasurementTypeWindow(); public slots: void slotSetCellValue(QVariant cellValue); private slots: void on_dataTypeComboBox_currentTextChanged(const QString &arg1); private: Ui::DatabaseMeasurementTypeWindow *ui; /* Other objects */ QPushButton *cellButton; QVariant cellValue; /* Other functions */ void closeEvent(QCloseEvent *event); }; #endif // DATABASEMEASUREMENTTYPEWINDOW_H